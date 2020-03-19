В Волгограде определили срок жизни дорожной разметки

Общество 19.03.2020 13:56
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19.03.2020 13:56
В Волгограде ищут подрядчика для нанесения дорожной разметки. Как сообщает ИА «Высота 102», извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на сайте госзакупок. Заказчик – МБУ «Северное» - готов заплатить 54,3 миллиона рублей за проведение соответствующих работ в Центральном, Дзержинском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах города. Срок окончания работ – конец августа 2020 года. Дорожная разметка должна наноситься с использованием эмали, микростеклошариков, а также термопластика и холодного пластика белого и желтого цветов. Установлены и гарантийные обязательства исполнителя. Так, к дорожной разметке, нанесенной эмалью, - не менее трех месяцев после подписания акта сдачи-приемки. Гарантия на термопластик с толщиной нанесения не менее 1,5 миллиметра должна составить не менее одного года.
Напомним, на недолговечность нанесенной разметки неоднократно жалуются как водители, так и пешеходы.
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