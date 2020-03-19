Облздрав Волгоградской области понудили ежемесячно закупать лекарства для инвалида на 100 тысяч рублей
Здравоохранение 19.03.2020 11:05
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19.03.2020 11:05
Ворошиловский район суд Волгограда обязал областной комитет здравоохранения ежемесячно обеспечивать инвалида дорогостоящим лекарством. Как сообщили ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Оксана Черединина, 29-летний житель Быковского района страдает редким сердечно-сосудистым заболеванием. Для поддержания здоровья мужчине требуется регулярный прием препарата «Мацитентан», стоимость которого в месяц составляет 100 тысяч рублей.
В судебном заседании представитель облздрава иск не признал, просил в его удовлетворении отказать. Решением Ворошиловского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
В настоящее время судебное решение фактически исполнено.
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