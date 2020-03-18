



Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Волгоградской области составил 1,7 млн рублей, что на 23% ниже, чем в среднем по России (2,2 млн рублей). Такие данные получили аналитики Волгоградского филиала Россельхозбанка, первого кредитного учреждения, начавшего реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.

В Волгоградской области минимальная заявка на кредит по данной программе составила 360 тыс. рублей, а максимальная – 3 млн. рублей. Общая сумма по заявкам достигла 704,5 млн. рублей.

В целом по России средний возраст заемщиков составил 36 лет. Больше половины (64%) всех заявок пришлось на семейные пары (2/3 из которых – семьи с детьми); незамужние женщины и неженатые мужчины подали 24% заявок, остальные 12% заёмщиков находятся в разводе. Наиболее крупный размер займа по программе сельской ипотеки интересует мужчин - в среднем 2,3 млн рублей, в то время как средний размер заявки от женщин составляет 2 млн рублей. По данным РСХБ, наибольшей популярностью сельская ипотека пользуется в Республике Башкортостан – более 2,6 тыс. заявок.

Наибольшая сумма отмечена в Республике Башкортостан – 5,8 млрд рублей, Республике Татарстан – 4,1 млрд рублей, в Санкт-Петербургском филиале – 3,4 млрд рублей, Белгородской области – 3,1 млрд рублей, Новосибирской области – 2,5 млрд рублей.

С начала года в РСХБ поступило свыше 22 тысяч обращений на сумму порядка 48 млрд рублей.

«Льготная ипотека от Россельхозбанка в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020–2025 гг. – это возможность стать обладателем доступного и комфортного жилья в сельской местности. Мы надеемся, что кредитный продукт Банка станет стартовой точкой и для молодого кадрового состава, ведь данная программа ориентирована, в том числе, на привлечение квалифицированных специалистов для работы на селе», - пояснила заместитель директора Волгоградского филиала Ольга Бритвина.

Годовая процентная ставка по программе установлена Министерством сельского хозяйства в размере до 3%. При этом при личном страховании ставка в РСХБ не превышает 2,7%. Разницу между рыночной банковской ставкой и льготной ставкой субсидирует государство. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует на всей территории России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга.

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в РСХБ может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%.