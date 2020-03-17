Расследования

В Волгоградской области любителя «пьяных» заездов посадили на полгода

Расследования 17.03.2020 14:55
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17.03.2020 14:55


К реальному лишению свободы за повторное управление автомобилем в пьяном виде приговорен 37-летний житель Фроловского района. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ему назначили 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и запретили в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
В судебном заседании установлено, что вечером 29 октября 2019 года фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял легковым автомобилем. В городе Фролово на переулке Нефтяников автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, после чего нарушителя отстранили от управления транспортным средством. Выяснилось, что нарушитель ранее уже привлекался за "пьяное" вождение. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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