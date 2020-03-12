В Волгограде чернокожего студента задержали за наркоторговлю





Иностранного студента задержали в Волгограде по подозрению в наркоторговле. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, 21-летний студент одного из волгоградских ВУЗов подозревается в сбыте наркотических смесей. В результате личного досмотра оперативники изъяли у него 30 свертков с наркотическим средством. Обнаружены три тайника-закладки, которые подозреваемый успел приготовить для дальнейшего сбыта.

Проведенное экспертами ГУ МВД России исследование показало, что изъятым является наркотическая смесь, содержащая психотропные вещества. Подозреваемый сознался в содеянном. Он пояснил, что занимался сбытом наркотиков около месяца и действовал согласно инструкциям неустановленного лица, выполняя функции по расфасовке и закладке наркотических средств для последующего их сбыта бесконтактным способом на территории Волгограда. Возбуждено уголовное дело. Студенту грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В отношении задержанного будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области