Происшествия

В Волгограде чернокожего студента задержали за наркоторговлю

Происшествия 12.03.2020 11:52
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12.03.2020 11:52


Иностранного студента задержали в Волгограде по подозрению в наркоторговле. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД,  21-летний студент одного из волгоградских ВУЗов подозревается в сбыте наркотических смесей. В результате личного досмотра оперативники изъяли у него 30 свертков с наркотическим средством. Обнаружены три тайника-закладки, которые подозреваемый успел приготовить для дальнейшего сбыта.
Проведенное экспертами ГУ МВД России исследование показало, что изъятым является наркотическая смесь, содержащая психотропные вещества.  Подозреваемый сознался в содеянном. Он пояснил, что занимался сбытом наркотиков около месяца и действовал согласно инструкциям неустановленного лица, выполняя функции по  расфасовке и закладке наркотических средств для последующего их сбыта бесконтактным способом на территории Волгограда. Возбуждено уголовное дело. Студенту грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В отношении задержанного будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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