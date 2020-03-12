Общество 12.03.2020 10:32
0
12.03.2020 10:32
О росте преступности по многим направлениям доложил сегодня депутатам Волгоградской облдумы руководитель главка МВД по Волгоградской области Александр Кравченко. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», особое внимание Александр Кравченко уделил проблеме преступлений с банковскими картами, от которых ежедневно страдают жители региона. Так, по его словам, количество преступлений в этой сфере возросло в 5 раз. Всего зарегистрировано около 5,5 тысяч случаев обмана граждан с применением IT-технологий. Это проблема для всех регионов, подчеркнул генерал-лейтенант. В целом по стране рост таких преступлений составил около 70%. Преступники, жертвами которых становились жители области, действовали из десятков регионов страны. В частности, аферисты звонили с телефонных номеров, зарегистрированных в 51 регионе России. Чаще всего - из Москвы, Ленинградской и Самарской областей, Краснодарского края. В главке более 40 сотрудников занимаются именно такими преступлениями.
В то же время, рассказал Александр Кравченко, возросло на треть количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 40% - рост случаев, связанных с посягательством на половую неприкосновенность. Ухудшение показателей наблюдается и по убийствам, кражам, хулиганствам, изнасилованиям и грабежам.
Реклама
ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомнит о долгах12.03.2020 11:19
Общество 12.03.2020 11:19
На телеграм-каналы генерал-лейтенанту пожаловался депутат Волгоградской облдумы12.03.2020 11:01
Общество 12.03.2020 11:01
Власти Волжского предупредили о новых пробках на мосту через ГЭС12.03.2020 08:36
Общество 12.03.2020 08:36
В Волгоградской области ожидают первую весеннюю грозу и ураган11.03.2020 16:24
Общество 11.03.2020 16:24
Заместителю губернатора Волгоградской области в Фонде ЖКХ указали на дефекты в домах для переселенцев из аварийного жилья11.03.2020 12:38
Общество 11.03.2020 12:38
Волгоград открывает прямое авиасообщение с Ереваном11.03.2020 11:59
Общество 11.03.2020 11:59
«Сады Придонья» поддержали национальную премию «Женщина года»11.03.2020 11:17
Общество 11.03.2020 11:17
В Волжском вандалы добрались до «луны»10.03.2020 17:10
Общество 10.03.2020 17:10
В Волгоградской области 8 марта мальчиков родилось меньше10.03.2020 14:15
Общество 10.03.2020 14:15
Волгоградцы после «черного понедельника» потянулись в обменники за валютой10.03.2020 14:03
Общество 10.03.2020 14:03
Стартовал второй всероссийский конкурс для регионов на участие в программе БФ Сбербанка «Вклад в будущее»10.03.2020 11:34
Общество 10.03.2020 11:34
Хозяин агрессивной собаки оплатит покусанной волгоградке уколы от бешенства10.03.2020 11:01
Общество 10.03.2020 11:01
Мелодии любви: золотые голоса России подарили волгоградкам незабываемые эмоции10.03.2020 09:48
Общество 10.03.2020 09:48
В Волгоградской области заблокировали запрещенную песню трэш-рок группы09.03.2020 19:16
Общество 09.03.2020 19:16
Бродячие собаки напали на ребенка в селе под Волгоградом09.03.2020 16:02
Общество 09.03.2020 16:02
Реклама