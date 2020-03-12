Общество

Начальник ГУ МВД по Волгоградской области удручил депутатов докладом о криминогенной обстановке

Общество 12.03.2020 10:32
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12.03.2020 10:32


О росте преступности по многим направлениям доложил сегодня депутатам Волгоградской облдумы  руководитель главка МВД по Волгоградской области Александр Кравченко. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102»,  особое внимание Александр Кравченко уделил проблеме преступлений с банковскими картами, от которых ежедневно страдают жители региона. Так, по его словам, количество преступлений в этой сфере возросло в 5 раз. Всего зарегистрировано около 5,5 тысяч случаев обмана граждан с применением  IT-технологий. Это проблема для всех регионов, подчеркнул генерал-лейтенант. В целом по стране рост таких преступлений составил около 70%. Преступники, жертвами которых становились жители области, действовали из десятков регионов страны. В частности, аферисты звонили с телефонных номеров, зарегистрированных в 51 регионе России. Чаще всего -  из Москвы, Ленинградской и Самарской областей, Краснодарского края. В главке более 40 сотрудников занимаются именно такими преступлениями. 
В то же время, рассказал Александр Кравченко, возросло на треть количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. На 40%  - рост случаев, связанных с посягательством на половую неприкосновенность. Ухудшение показателей наблюдается и по убийствам, кражам, хулиганствам, изнасилованиям и грабежам. 

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