В Волгограде первый участник банды бутлегеров отправился в колонию





К 1 году 9 месяцам колонии общего режима и 150-тысячному штрафу в Волгограде приговорен 44-летний Алисаф Агаев за незаконный оборот контрафактного алкоголя. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, вину в инкриминируемых деяниях Агаев полностью признал, но пытался оспорить чрезвычайно строгий, по его мнению, приговор в апелляционной инстанции. Однако Волгоградский областной суд оставил его жалобу без удовлетворения, а вынесенное в декабре 2019 года Дзержинским районным судом решение - без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Приговором суда первой инстанции Агаев был признан виновным по трем статьям УК РФ - незаконное использование чужого товарного знака, приобретение, хранение, перевозка и продажа алкогольной продукции без соответствующей лицензий в крупном размере, а также приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции в составе организованной группы.

Установлено, что Агаев совместно с пятью сообщниками с декабря 2017 года по октябрь 2018 года занимались незаконной деятельностью по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и реализации контрафактного алкоголя под видом продукции известных торговых марок. В результате правообладателям был причинен ущерб на сумму порядка 2,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовные дела в отношении сообщников Агаева выделены в отдельные производства и находятся на стадии расследования.



