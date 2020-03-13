Общество

Ветеран труда в Волгоградской области победила в суде налоговую инспекцию и прокуратуру

Общество 13.03.2020 23:09
0
13.03.2020 23:09


Жительница города Краснослободска Волгоградской области Татьяна Австрийскова поделилась с ИА "Высота 102" радостью от решения Волгоградского областного суда. 
Напомним, о ситуации информагентство рассказывало в публикации " Ветерана труда в Волгоградской области "кошмарят" налогом, от которого она освобождена". 
"Почему-то налоговая инспекция, - говорит  Австрийскова, - сочла своим "долгом" идти до конца в своих попытках взыскать с меня более тысячи  рублей, несмотря на всю абсурдность этого дела. Ведь еще в 2013 году при оформлении договора купли-продажи земельного участка я взяла справку в той же самой инспекции об отсутствии задолженности по налогам. А спустя пять лет выяснилось, что за мной - долг. Обращения в прокуратуру Среднеахтубинского района в течение 2018-2019 годов также никакого результата не дали. Резюмирующая фраза была такая – от налога вы освобождены, но платить надо". 

По словам Тамары Австрийсковой, сначала ей был выдан судебный приказ в июле 2019 года, который она вынуждена была отменить в судебном порядке. Но налоговики на этом не "успокоились" и в сентябре 2019 года обратились в суд в порядке административного судопроизводства. Суд первой инстанции ветерана особо слушать не стал,  и вынес решение в пользу налоговой. В итоге опять пришлось обжаловать очередной незаконный судебный акт.  И опять череда переживаний, стресса и  – подача апелляционной жалобы в Волгоградский областной суд. 

"Судебная коллегия Волгоградского областного суда вынесла единственно законное и справедливое решение – в иске МИФНС №4 было отказано. Во-первых,  не применен стандартный налоговый вычет для пенсионера, во-вторых,  пропущен срок на обращение в суд, в третьих – незаконно начислен налог, от которого я освобождена, в четвертых,  в 2013 году уже была дана справка об отсутствии задолженности". 

Как говорит пожилая женщина – никогда не думала, что государственная машина из-за 1000 рублей так может незаконно поступать с обыкновенными людьми. А сколько нервов и сил было потрачено на переживания – подсчитать не получится. 

"Но справедливость того стоила, хотя для этого потребовалась помощь людей, которые помогали составлять заявления, поддерживали в этой ситуации и не давали опустить руки", - заключила Татьяна Автрийскова.




Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Общество
13.03.2020 20:45
Общество 13.03.2020 20:45
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 17:52
Общество 13.03.2020 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 17:51
Общество 13.03.2020 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 17:11
Общество 13.03.2020 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 14:58
Общество 13.03.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 14:56
Общество 13.03.2020 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 13:38
Общество 13.03.2020 13:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 13:09
Общество 13.03.2020 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 12:48
Общество 13.03.2020 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 11:15
Общество 13.03.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 11:01
Общество 13.03.2020 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.03.2020 09:31
Общество 13.03.2020 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
13.03.2020 08:22
Общество 13.03.2020 08:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2020 19:03
Общество 12.03.2020 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
12.03.2020 17:55
Общество 12.03.2020 17:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:09
Ветеран труда в Волгоградской области победила в суде налоговую инспекцию и прокуратуруСмотреть фотографии
20:45
Из-за коронавируса Россия ограничивает ависообщение с ЕвропойСмотреть фотографии
19:36
В Волжском на стоянке около детского сада в ДТП пострадали женщина с ребенкомСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде дочернее предприятие «Газпрома» нанимает телохранителей с наручниками и дубинкамиСмотреть фотографии
17:51
Начальник УФСБ подвел итог антитеррористического учения в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
В Краснооктябрьском районе Волгограда деревья-великаны падают на газовые трубы и проводаСмотреть фотографии
15:34
Мусорный полигон под Волгоградом заработал кучу штрафов на миллион рублейСмотреть фотографии
15:01
Сбербанк и Mastercard презентовали первые в России вертикальные короткометражкиСмотреть фотографии
14:58
Жители Волгограда массово жалуются в Роспотребнадзор на обманы в автосалонахСмотреть фотографии
14:56
«Масок нет!»: волгоградцы безуспешно ищут средства защиты от коронавируса в аптекахСмотреть фотографии
13:38
Начальника Волгоградского почтамта оштрафовали за ступени без пандусаСмотреть фотографии
13:09
Волгоградцы дали добро на «перестройку» рядом с областной больницейСмотреть фотографии
12:57
В волгоградской больнице после известия о смерти пациента избили врача-реаниматологаСмотреть фотографии
12:48
Администрация Волгоградской области закупает подушки для шеиСмотреть фотографии
11:15
Пасхальный крестный ход в Волгограде не отменят из-за пандемии коронавирусаСмотреть фотографии
11:01
В городе Котельниково Волгоградской области создают современную городскую средуСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области уже 6000 граждан стали самозанятымиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде в ДТП с экскаватором-погрузчиком пострадал водитель легковушкиСмотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области пьяный селянин с пилой ограбил магазинСмотреть фотографии
09:31
Без паники: в Волгограде проходит антитеррористическое учениеСмотреть фотографии
08:44
В частном секторе Волгограда прибрались после жалоб жителейСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде создали штаб для подготовки к зимеСмотреть фотографии
20:55
Двое осужденных задохнулись на пожаре в Урюпинске Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:31
Спикер Волгоградской облдумы рассказал, как повлияет голосование по времени на явку избирателейСмотреть фотографии
19:03
Под Волгоградом военные учились побеждать опасный вирус (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
17:30
Фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АСИ и объявляют конкурс для учителейСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде черные копатели наткнулись на «левый» водопроводСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде арестовали задержанного за взятку помощника прокурораСмотреть фотографии
16:08
Закупка авто для волгоградских чиновников заблокирована во второй разСмотреть фотографии
15:03
В волгоградских банках не успевают менять «ценники» на валютуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 