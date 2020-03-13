Ветеран труда в Волгоградской области победила в суде налоговую инспекцию и прокуратуру

Общество 13.03.2020 23:09
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13.03.2020 23:09
Жительница города Краснослободска Волгоградской области Татьяна Австрийскова поделилась с ИА "Высота 102" радостью от решения Волгоградского областного суда.
Напомним, о ситуации информагентство рассказывало в публикации " Ветерана труда в Волгоградской области "кошмарят" налогом, от которого она освобождена".
"Почему-то налоговая инспекция, - говорит Австрийскова, - сочла своим "долгом" идти до конца в своих попытках взыскать с меня более тысячи рублей, несмотря на всю абсурдность этого дела. Ведь еще в 2013 году при оформлении договора купли-продажи земельного участка я взяла справку в той же самой инспекции об отсутствии задолженности по налогам. А спустя пять лет выяснилось, что за мной - долг. Обращения в прокуратуру Среднеахтубинского района в течение 2018-2019 годов также никакого результата не дали. Резюмирующая фраза была такая – от налога вы освобождены, но платить надо".
По словам Тамары Австрийсковой, сначала ей был выдан судебный приказ в июле 2019 года, который она вынуждена была отменить в судебном порядке. Но налоговики на этом не "успокоились" и в сентябре 2019 года обратились в суд в порядке административного судопроизводства. Суд первой инстанции ветерана особо слушать не стал, и вынес решение в пользу налоговой. В итоге опять пришлось обжаловать очередной незаконный судебный акт. И опять череда переживаний, стресса и – подача апелляционной жалобы в Волгоградский областной суд.
"Судебная коллегия Волгоградского областного суда вынесла единственно законное и справедливое решение – в иске МИФНС №4 было отказано. Во-первых, не применен стандартный налоговый вычет для пенсионера, во-вторых, пропущен срок на обращение в суд, в третьих – незаконно начислен налог, от которого я освобождена, в четвертых, в 2013 году уже была дана справка об отсутствии задолженности".
Как говорит пожилая женщина – никогда не думала, что государственная машина из-за 1000 рублей так может незаконно поступать с обыкновенными людьми. А сколько нервов и сил было потрачено на переживания – подсчитать не получится.
"Но справедливость того стоила, хотя для этого потребовалась помощь людей, которые помогали составлять заявления, поддерживали в этой ситуации и не давали опустить руки", - заключила Татьяна Автрийскова.
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