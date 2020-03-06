Экономика

Банкиры Волгоградской области и страховщики выявили лучших в боулинге

Экономика 06.03.2020 18:40
0
06.03.2020 18:40


Представители ведущих банков, страховых и инкассаторских компаний Волгоградской области приняли участие в 19-м традиционном ежегодном турнире по боулингу. Соревнование было организовано Ассоциацией коммерческих банков региона, передает ИА «Высота 102».
По словам, председателя ассоциации, управляющего банком «Открытие» в Волгоградской области Сергея Крупчатникова, сейчас как правило, предприятия обслуживается в нескольких банках. Поэтому легче совместно решать рабочие моменты, когда есть личный контакт.
«Обычно банки публикуют отчеты в рамках головных офисов, в масштабах страны. А вот что происходит в конкретном регионе у Банка, какие у него объемы, сколько клиентов, таких открытых данных практически нет. Совместно решить какие-нибудь вопросы и клиентов, и партнеров легче, когда знаешь сотрудников и других банков–конкурентов», - сказал Сергей Крупчатников.
Он отметил, что несмотря на то, что в некоторых регионах Ассоциации коммерческих банков прекратили существование, Волгоградская чувствует себя достаточно уверенно. Во многом это заслуга волгоградского отделения Южного ГУ Центрального Банка, которое поддерживает инициативы Ассоциации.

Победителем турнира стала команда волгоградского отделения Южного ГУ Банка России, набрав 679 очков. Серебро у сборной представителей объединения «Росинкас» (610 очков). А третье место завоевали представители Сбербанка (486 очков).
Лучшим игроком турнира стал заведующий сектором материально-технического обеспечения волгоградского отделения Южного ГУ Банка России Роман Махотин.

Справка: Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области была создана 6 апреля 1993г. с целью защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, оказания им помощи для повышения эффективности их деятельности и решения конкретных задач, стоящих перед банковским сообществом региона. Членами Ассоциации являются коммерческие банки, кредитные организации, их объединения и обособленные подразделения иностранных банков. Ассоциация координирует свою деятельность с Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и другими органами государственной власти.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
05.03.2020 17:35
Экономика 05.03.2020 17:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2020 17:03
Экономика 05.03.2020 17:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2020 14:54
Экономика 05.03.2020 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2020 14:35
Экономика 05.03.2020 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.03.2020 09:44
Экономика 05.03.2020 09:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 17:42
Экономика 04.03.2020 17:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 17:12
Экономика 04.03.2020 17:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 15:28
Экономика 04.03.2020 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 14:09
Экономика 04.03.2020 14:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 11:21
Экономика 04.03.2020 11:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.03.2020 09:36
Экономика 04.03.2020 09:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.03.2020 16:11
Экономика 02.03.2020 16:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.02.2020 17:22
Экономика 28.02.2020 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.02.2020 16:13
Экономика 28.02.2020 16:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.02.2020 15:34
Экономика 28.02.2020 15:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:40
Банкиры Волгоградской области и страховщики выявили лучших в боулингеСмотреть фотографии
16:45
В Волгограде для пароходов составили праздничное расписаниеСмотреть фотографии
16:24
Аферу с бюджетными миллионами при расчистке ерика в Волгоградской области вскрыли общественникиСмотреть фотографии
16:14
Экс-заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области выпустили из СИЗОСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде нерасторопной УК выставили огромный штраф за сосулькиСмотреть фотографии
13:29
В Волгоградской области райбольницу «осудили» за отсутствие каталки для больныхСмотреть фотографии
12:46
По программе «Азбука интернета» за 5 лет прошли обучение более 300 тысяч российских пенсионеровСмотреть фотографии
12:29
В селе под Волгоградом произошла вспышка бруцеллезаСмотреть фотографии
12:05
Волгоградские студенты примут участие в разработке концепции парка «Котельниково – Земля Героев»Смотреть фотографии
12:01
«Ротор» заплатит за матч на «Волгоград Арене» почти 2 миллиона рублейСмотреть фотографии
11:48
Сбербанк поздравляет клиентов с Международным женским днём и сообщает о режиме работы в праздникиСмотреть фотографии
11:06
Улица Советская в Волгограде стала ЦветочнойСмотреть фотографии
11:02
Добрые полицейские осыпали цветами волгоградокСмотреть фотографииCмотреть видео
10:27
В Волжском на пешеходном переходе под колесами «Ford Focus» погиб пенсионерСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде лжегазовику за обман старушек дали 4 года колонииСмотреть фотографии
09:37
Доходы жителей Волгоградской области бьют рекордыСмотреть фотографии
09:06
Полиция и УФСБ задержали группу фальшивомонетчиков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:22
Михаил Зимин: Женщины вдохновляют нас на новые победыСмотреть фотографии
21:09
В Волжском реализацию нового закона о гуманном отношении к животным доверили истребителям собакСмотреть фотографии
20:34
Олег Савченко: «Реализация нацпроектов в Волгоградской области – наша солидарная ответственность»Смотреть фотографии
17:35
В Волжском предпринимателю грозит тюрьма за 6-миллионный обманСмотреть фотографии
17:30
На пост руководителя федерации футбола Волгоградской области двигают «правую руку» губернатораСмотреть фотографии
17:03
Банк «Открытие» вошел в топ-3 ипотечных банков страныСмотреть фотографии
16:42
Убийцу пожилой матери 60 ударами топора и ножа осудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:40
Изменен приговор в отношении бывшего заместителя директора ВолгГТУСмотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Главврач Волгоградской скорой медицинской помощи возглавил больницу ФишераСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде отложили благоустройство парка за 77 миллионов рублейСмотреть фотографии
12:47
В Волгоградской области прокуратура заступилась за сиротуСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде после скандала с могилой Чуйкова экстренно нашли деньги на ее ремонтСмотреть фотографииCмотреть видео
11:23
Волгоградский ЦУМ отдают под центр культуры и искусствСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 