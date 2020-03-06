



Представители ведущих банков, страховых и инкассаторских компаний Волгоградской области приняли участие в 19-м традиционном ежегодном турнире по боулингу. Соревнование было организовано Ассоциацией коммерческих банков региона, передает ИА «Высота 102».

По словам, председателя ассоциации, управляющего банком «Открытие» в Волгоградской области Сергея Крупчатникова, сейчас как правило, предприятия обслуживается в нескольких банках. Поэтому легче совместно решать рабочие моменты, когда есть личный контакт.

«Обычно банки публикуют отчеты в рамках головных офисов, в масштабах страны. А вот что происходит в конкретном регионе у Банка, какие у него объемы, сколько клиентов, таких открытых данных практически нет. Совместно решить какие-нибудь вопросы и клиентов, и партнеров легче, когда знаешь сотрудников и других банков–конкурентов», - сказал Сергей Крупчатников.

Он отметил, что несмотря на то, что в некоторых регионах Ассоциации коммерческих банков прекратили существование, Волгоградская чувствует себя достаточно уверенно. Во многом это заслуга волгоградского отделения Южного ГУ Центрального Банка, которое поддерживает инициативы Ассоциации.





Победителем турнира стала команда волгоградского отделения Южного ГУ Банка России, набрав 679 очков. Серебро у сборной представителей объединения «Росинкас» (610 очков). А третье место завоевали представители Сбербанка (486 очков).

Лучшим игроком турнира стал заведующий сектором материально-технического обеспечения волгоградского отделения Южного ГУ Банка России Роман Махотин.





Справка: Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области была создана 6 апреля 1993г. с целью защиты прав и законных интересов членов Ассоциации, оказания им помощи для повышения эффективности их деятельности и решения конкретных задач, стоящих перед банковским сообществом региона. Членами Ассоциации являются коммерческие банки, кредитные организации, их объединения и обособленные подразделения иностранных банков. Ассоциация координирует свою деятельность с Отделением по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации и другими органами государственной власти.