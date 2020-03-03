Происшествия

На севере Волгограда сгорел павильон "Рустерс"

Происшествия 03.03.2020 08:43
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03.03.2020 08:43


Павильон "Рустерс" полностью сгорел утром в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре в торговом павильоне, расположенном на улице Николая Отрады, поступило в оперативные службы в 6:16. Прибывшие на место происшествия пожарные подразделения специализированной пожарной части ликвидировали возгорание в 6:29. Павильон площадью 24 кв.м. сгорел полностью. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.
МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности на работе и в быту.

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