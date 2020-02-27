«Ростелеком Контакт-центр» увеличит количество надомных операторов

Телеком 27.02.2020 16:00
0
27.02.2020 16:00
«Ростелеком Контакт-центр» развивает проект дистанционного контакт-центра. Теперь граждане, которые в силу разных обстоятельств не могут работать в офисе, получат возможность официально трудоустроиться операторами контакт-центра на дому.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, для надомных операторов разработана многоступенчатая программа обучения. Она рассчитана на 5 дней и включает дистанционные курсы, тренинг по видеосвязи и финальное тестирование. Работать на линии операторам помогают специальные сервисы, которые обеспечивают операционное сопровождение. Например, есть общий чат, где можно оперативно получить поддержку более опытных сотрудников.
В рамках пилотного проекта была сформирована группа из 21 сотрудницы компании, которые находятся в декретном отпуске. Они проводили опросы по определению уровня потребительской лояльности и совершали исходящие вызовы. В период обучения группа обработала 2,5 тысячи контактов, а после уже более 15 тысяч контактов в месяц.
По итогам обзвонов надомные операторы сформировали порядка 9 тысяч готовых клиентских анкет. Такого результата удалось добиться за счет разработанной специально для этого проекта системы материальной мотивации. Это позволило нивелировать фактор «домашней обстановки», который отпугивает многих работодателей от развития удаленных форматов сотрудничества.
«По сути, нам удалось создать для операторов дистанционного контакт-центра такую рабочую среду, которая максимально близко воспроизводит офисный формат. Выбранная нами модель взаимодействия и технологические решения позволяют спланировать работу на “удаленке” в соответствии с современными требованиями тайм-менеджмента и повысить качество обслуживания», — комментирует генеральный директор «Ростелеком Контакт-центр» Елена Дробот.
По итогам пилотного проекта выстроена и отлажена работа технологической платформы и процессов обслуживания, принято решение о его масштабировании. В марте планируется усовершенствовать процессы подбора, обучения и операционного управления большими группами операторов, работающих на дому. Также запланирован набор новых сотрудников.
Кроме того, технический блок и служба безопасности компании продолжат разработку безопасного контура для удаленной работы с персональными данными. Внедрение такого решения позволит расширить функционал сотрудников дистанционного контакт-центра и круг решаемых ими задач.
Реклама
«Ростелеком» бесплатно предоставит услуги стационарной телефонной связи ветеранам войны и блокадникам27.02.2020 13:16
Телеком 27.02.2020 13:16
МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге26.02.2020 13:37
Телеком 26.02.2020 13:37
Интеллектуальная система «Ростелекома» поможет подобрать персонал25.02.2020 12:51
Телеком 25.02.2020 12:51
Журналисты Юга России представили на конкурс СМИ «Вместе в цифровое будущее» более 300 работ24.02.2020 17:04
Телеком 24.02.2020 17:04
«Ростелеком» представит решения по биометрии для финансовой сферы19.02.2020 11:07
Телеком 19.02.2020 11:07
Морским судам стала доступна связь в любой точке мирового океана17.02.2020 13:14
Телеком 17.02.2020 13:14
Подписаны соглашения по консолидации 100% долей Tele2 Россия12.02.2020 15:56
Телеком 12.02.2020 15:56
В сети кофеен Coffee Bean запустили оплату по биометрии11.02.2020 17:27
Телеком 11.02.2020 17:27
«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на крайнем северо-востоке Чукотки06.02.2020 14:51
Телеком 06.02.2020 14:51
Традиции «Ростелекома»: «Что? Где? Когда?» в формате видеоконференцсвязи объединяет студентов разных городов05.02.2020 10:06
Телеком 05.02.2020 10:06
День студента: «Ростелеком» дарил сувениры и угощал чаем с пряниками27.01.2020 12:32
Телеком 27.01.2020 12:32
«Ростелеком» провел в волгоградском «Кванториуме» открытое занятие по кибербезопасности23.01.2020 14:33
Телеком 23.01.2020 14:33
МегаФон расширит фиксированный бизнес виртуальными сетями связи21.01.2020 15:24
Телеком 21.01.2020 15:24
Новогодний праздник в волгоградском Кванториуме: празднично и познавательно26.12.2019 14:18
Телеком 26.12.2019 14:18
«Ростелеком» предоставил современные телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции26.12.2019 13:08
Телеком 26.12.2019 13:08
Реклама