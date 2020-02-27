Сельский Дом культуры в Волгоградской области озадачили на 12 месяцев

Здравоохранение 27.02.2020 09:35
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27.02.2020 09:35
Тишанский центр культуры и благоустройства Нехаевского района в срок, не превышающий 12 месяцев, должен разработать проекты организации зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и получить на них санитарно-эпидемиологические заключения. Такое решение, как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, принял Нехаевский районный суд.
Ведомство обратилось в судебную инстанцию с иском после проверки Дома культуры, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований. Установлено, что муниципальным учреждением не разработаны проекты организации зоны санитарной охраны источников централизованного водоснабжения, расположенные в станице Тишанской и хуторе Мазинский. А на указанные объекты нет санитарно-эпидемиологических заключений о том, что они соответствуют санитарным правилам.
По решению суда, разработанные проекты руководство муниципального учреждения культуры должно также утвердить в комитете природных ресурсов и экологии Волгоградской области и получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии источников водоснабжения санитарным правилам.
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