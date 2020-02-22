В теплицах Волгоградской области собрали «урожай» нелегалов





В Иловлинском районе Волгоградской области в результате рейда сотрудников управления по вопросам миграции регионального главка и УФСБ снова обнаружили нелегалов, работавших без разрешительных документов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, были проверены теплицы вблизи хутора Краснодонский. Всего в отдел полиции доставлены 25 человек – граждане иностранных государств. В отношении них составлены административные протоколы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, привлекших иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства.

В Дзержинском районе контрольно-надзорные мероприятия прошли на территории областного оптового-распределительного комплекса. В результате были задержаны и доставлены в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области трое иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ. Составленные в отношении иностранных граждан материалы направлены в суд, в ближайшее время они будут выдворены за пределы государства.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.