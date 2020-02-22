В теплицах Волгоградской области собрали «урожай» нелегалов

Происшествия 22.02.2020 10:29
0
22.02.2020 10:29
В Иловлинском районе Волгоградской области в результате рейда сотрудников управления по вопросам миграции регионального главка и УФСБ снова обнаружили нелегалов, работавших без разрешительных документов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, были проверены теплицы вблизи хутора Краснодонский. Всего в отдел полиции доставлены 25 человек – граждане иностранных государств. В отношении них составлены административные протоколы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, привлекших иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности. Им грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства.
В Дзержинском районе контрольно-надзорные мероприятия прошли на территории областного оптового-распределительного комплекса. В результате были задержаны и доставлены в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области трое иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ. Составленные в отношении иностранных граждан материалы направлены в суд, в ближайшее время они будут выдворены за пределы государства.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
Реклама
Пятеро пешеходов попали под колеса машин в Волгоградской области22.02.2020 09:45
Происшествия 22.02.2020 09:45
Под Волгоградом в ночном ДТП с лошадью пострадал водитель22.02.2020 08:27
Происшествия 22.02.2020 08:27
Росгвардейцы спасли 11 жильцов из горящего дома в Волгоградской области21.02.2020 13:35
Происшествия 21.02.2020 13:35
В Волгограде после ДТП с автобусом водителя и пассажира легковушки спасало МЧС (ВИДЕО)21.02.2020 13:01
Происшествия 21.02.2020 13:01
В Волгограде регулировщик окон «удачно нырнул» в бабулин кошелек21.02.2020 11:34
Происшествия 21.02.2020 11:34
Радушная хозяйка однушки из Волжского «обогрела» шестерых узбеков21.02.2020 10:15
Происшествия 21.02.2020 10:15
Под Волгоградом таксист совершил смертельный кувырок на машине21.02.2020 09:51
Происшествия 21.02.2020 09:51
Два брата из Калмыкии задержаны за врезку в нефтепровод в Волгограде (ВИДЕО)21.02.2020 09:21
Происшествия 21.02.2020 09:21
Водолазы достали тела двух пропавших рыбаков в Волгоградской области20.02.2020 18:59
Происшествия 20.02.2020 18:59
Машину нашли без людей: в Волгоградской области пропали двое рыбаков20.02.2020 14:22
Происшествия 20.02.2020 14:22
Под Волгоградом полицейские разоружили пенсионера20.02.2020 11:30
Происшествия 20.02.2020 11:30
В Волжском женщина выпала из трамвая20.02.2020 10:19
Происшествия 20.02.2020 10:19
В Волгограде ночью горел комплекс "Петровский" с кафе и баней20.02.2020 08:40
Происшествия 20.02.2020 08:40
В центре Волжского росгвардейцы поймали вандала с бензопилой19.02.2020 16:00
Происшествия 19.02.2020 16:00
Труп с татуировками в виде тюльпана и чайки найден под Волгоградом: нужна помощь в опознании19.02.2020 11:49
Происшествия 19.02.2020 11:49
Реклама