Росгвардейцы спасли 11 жильцов из горящего дома в Волгоградской области

Происшествия 21.02.2020 13:35
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21.02.2020 13:35
Очевидцами ночного пожара в городе Жирновске Волгоградской области стали патрулировавшие территорию сотрудники Росгвардии. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Росгвардии по Волгоградской области, сотрудники жирновского отдела вневедомственной охраны увидели открытое пламя на чердаке двухэтажной постройки на улице Пушкина. Доложив о возгорании дежурному пульта централизованного наблюдения и вызвав пожарных, они самостоятельно приступили к эвакуации жильцов дома. Из здания были эвакуированы 11 человек, среди которых были женщины и дети.
Прибывший пожарный расчет МЧС полностью ликвидировал возгорание. Пострадавших нет. В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Жиркновске поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 01:21. В жилом доме горела деревянная обрешетка кровли на площади 20 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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