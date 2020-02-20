Машину нашли без людей: в Волгоградской области пропали двое рыбаков





Полицейские в Светлоярском районе разыскивают двоих мужчин, которые больше суток назад уехали на рыбалку и пропали. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, вчера около 20:00 в отдел полиции по Светлоярскому району обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ее 69-летнего мужа и 46-летнего зятя.

По словам женщины, мужчины утром уехали на рыбалку в затон поймы реки Волга на автомашине "ВАЗ-21214" и не вернулись.

Ночью, в ходе поисковых мероприятий, машину обнаружили на берегу затона в 4 км северо-западнее села Райгород. Автомобиль был в закрытом состоянии, людей в нем не было. В настоящее время ведется розыск мужчин. Обнаружена полынья, куда, возможно, они провалились. Обследование акватории проведут водолазы, которые направляются к месту происшествия.



