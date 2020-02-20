Под Волгоградом полицейские разоружили пенсионера





Арсенал оружия и взрывчатых веществ изъяли полицейские у 67-летнего жителя поселка Новый Рогачик в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в домовладении пенсионера обнаружено несколько карабинов, винтовок и частей оружия времен Великой Отечественной войны. Также изъяты самодельные огнестрельные устройства, два незарегистрированных охотничьих ружья, мелкокалиберная винтовка, более 2 тысяч патронов и 3 килограмма пороха.

В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области было установлено, что изъятые оружие, боеприпасы и порох пригодны для производства выстрелов и взрывов.

Владелец арсенала пояснил, что в течение нескольких лет собирал личную коллекцию, а оружие времен ВОВ нашел во время раскопок на полях в Городищенском районе.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области