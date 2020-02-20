Происшествия

Под Волгоградом полицейские разоружили пенсионера

Происшествия 20.02.2020 11:30
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20.02.2020 11:30


Арсенал оружия и взрывчатых веществ изъяли полицейские у 67-летнего жителя поселка Новый Рогачик в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, в домовладении пенсионера обнаружено несколько карабинов, винтовок и частей оружия времен Великой Отечественной войны. Также изъяты самодельные огнестрельные устройства, два незарегистрированных охотничьих ружья, мелкокалиберная винтовка, более 2 тысяч патронов и 3 килограмма пороха.
В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Волгоградской области было установлено, что изъятые оружие, боеприпасы и порох пригодны для производства выстрелов и взрывов.
Владелец арсенала пояснил, что в течение нескольких лет собирал личную коллекцию, а оружие времен ВОВ нашел во время раскопок на полях в Городищенском районе.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области   

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