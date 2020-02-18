Общество 18.02.2020 13:08
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18.02.2020 13:08
Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров объявил о выплате компенсаций вкладчикам недобросовестных финансовых компаний. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, среди семи компаний из разных регионов России – в том числе и сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Котельниковский» из Котельниково Волгоградской области.
Всего в этих семи пирамидах насчитывается 4300 обманутых вкладчиков, которые потеряли 770 миллионов рублей. Однако все деньги они не вернут. Так, жертвы недобросовестных компаний смогут получить не более 35 тысяч рублей. Исключение сделано для участников Великой Отечественной войны – не более 250 тысяч рублей. Для вкладчиков СКПК «Котельниковский» для получения компенсации надо будет предоставить решение суда о взыскании ущерба с недобросовестной организации и определение арбитражного суда о включении в Реестр требований кредиторов недобросовестной организации.
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