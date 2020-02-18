Из того, что было: чучело Масленицы в Волгограде делают с изюминкой





Сегодня сотрудники МБУ «Северное» приступили к монтажу каркаса главного персонажа на празднике проводов зимы. Размах рук фигуры составит более 8,5 метра, а высота чучела - 14,5 метра. В прошлом году высота чучела составила 13 метров. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, каркас будущей фигуры Масленицы состоит из четырех частей, которые рабочие собрали заранее на производственной базе предприятия. В настоящее время на территории Царицынского парка специалисты приступили к их сборке в единую конструкцию. Затем чучело наполнят соломой и хвойными деревьями. На последнем этапе куклу нарядят в платье и традиционный русский кокошник. Для одежды будет использовано свыше 700 квадратных метров разноцветной ткани. «На изготовление частей каркаса у нас ушло около двух недель, - рассказал представитель МБУ «Северное» Ростислав Лопатин. – В этом году бы уделим особое внимание росписи лица чучела, чтобы сделать его более выразительным. В руках у куклы впервые появится символ уходящей зимы – снежинка»

В день проведения праздника площадку, где установлена фигура, огородят. Для обеспечения безопасности во время сожжения чучела на территории также будет дежурить наряд пожарной охраны.

Праздник проводов русской зимы «Широкая Масленица» состоится в Волгограде 1 марта. Как и в прошлом году, он пройдет в парке Царицынский в пойме реки Царица. Для волгоградцев и гостей города с 12-00 будут работать более 30 интерактивных игровых зон. В программе праздника - народные гуляния с веселой зажигательной концертной программой, сжиганием чучела, и, конечно, главным блюдом праздника — горячими блинами. Ожидается, что организаторы праздника испекут и раздадут гостям более трех тысяч разнообразных блинов, ватрушек, пряников и других традиционных угощений.



