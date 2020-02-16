Пенсионный фонд в Волгоградской области «состарил» второклассника

В тупик поставило семью Байкиных из села Маляевка Волгоградской области письмо, которое они получили из клиентской службы Пенсионного фонда в Ленинском районе. Копию послания они переправили в редакцию ИА "Высота 102".

Пенсионный фонд обращается к уважаемому Ильсину Рамилевичу Байкину и в "целях гарантированного обеспечения прав приглашает в центр ПФР №1 по установлению пенсий в Волгоградской области в кабинет №2-01 для уточнения данных индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. При себе следует иметь паспорт, трудовую книжку и все имеющиеся на руках страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования"... Письмо подписано руководителем А.А. Беликовым.

"В этом не было бы, наверное, ничего удивительного, но курьез в том, что наш Ильсин - ученик второго класса, - рассказывают родители мальчика. - Может быть, у нас в деревне живет человек с теми же инициалами, что и у Ильсина, но тогда адрес у него точно должен быть другим".

По их словам, скорее всего, сотрудники фонда ошиблись. Но будет совсем не до смеха людям, которые действительно сегодня оформляют пенсию и могут вовремя не получить такие уведомления в результате подобных действий. Что же касается мальчика, то он, когда уступает место пожилым людям в транспорте, шутит и заставляет всех улыбаться: "Я сам скоро буду пенсионером"...