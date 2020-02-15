Надышались весной: в Волжском выставка первоцветов вызвала аншлаг

Общество 15.02.2020 17:20
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15.02.2020 17:20
Сотни волжан посетили сегодня выставку весенних цветов в оранжерее ботанического сада. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня гости смогли увидеть более 100 сортов нарциссов, крокусов, мускари, гиацинтов и тюльпанов. И не только увидеть, как они растут, но и насладиться пьянящим ароматом первоцветов, а также получить консультации у специалистов по поводу разведения таких цветов в домашних условиях или на даче.
Горожане приезжали целыми семьями, делали незабываемые фотоснимки в цветочной фотозоне. Никто не смог уйти с пустыми руками – гости оранжереи увозили с собой букеты тюльпанов, горшочки с яркими первоцветами, которые продавались всем желающим по ценам, дешевле цветочных салонов. «Прямо весной надышались», - признавались волжане после экскурсии по теплицам.
В связи с большим количеством желающих посетить выставку первоцветов Волгоградский региональный ботанический сад решил продлить ее на неделю. С понедельника по пятницу – с 17 по 21 февраля - двери оранжереи будут открыты для посетителей с 8 до 17 часов.
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