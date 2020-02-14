Есть трудности: волгоградские антимонопольщики изучили вопрос удорожания медицинских масок

Общество 14.02.2020 10:28
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14.02.2020 10:28
Из-за ажиотажа вокруг коронавируса Волгоградское УФАС проверило местные аптеки на предмет необоснованного удорожания медицинских масок, сообщает ИА "Высота 102". Как рассказал сегодня руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников, антимонопольщики лично посетили ряд аптек, сделали официальные запросы их собственникам о стоимости этих изделий.
В ходе проверки повышения цен в январе, по сравнению с декабрем прошлого года, не выявлено. Минимальная цена медицинской маски составила 7 рублей, максимальная - 10,4 рубля.
"Основной причиной роста цен на маски в аптеках и торговых сетях является рост цен у поставщиков в оптовом сегменте рынка. Указанная ситуация объясняется тем, что в последнее время наблюдается ажиотажный спрос на маски", - пояснил Лучников.
По его словам, аптеки испытывают трудности с новыми поставками медицинских масок. Так, "Волгофарму" на запрос УФАС один из поставщиков сообщил, что данного товара нет - все партии идут в приграничные с Китаем регионы.
Роман Лучников добавил, что сама по себе маска не спасает, но минимизирует возможность заражения.
По данным на 13 февраля, в Китае зафиксировали более 63 тысяч подтвержденных случая заболевания, умерли 1380 человек. По последним данным, китайские врачи нашли эффективный способ лечения зараженных пациентов. Им переливают плазму переболевших коронавирусом. С помощью нового метода, как сообщает международная пресса, уже удалось вылечить десять тяжелобольных пациентов.
Отметим, что в России сейчас заболевших коронавирусом нет.
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