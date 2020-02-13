Города Поволжья вошли в рейтинг самых «свадебных» городов, составленный Сбербанком

Аналитика 13.02.2020 16:18 Новости компаний
0
13.02.2020 16:18 Новости компаний
В 2020 году День святого Валентина планируют отмечать 18% россиян, а 5% россиян в возрасте от 20 до 45 лет намерены до конца года вступить в брак либо не исключают такой возможности, выяснили компании «Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» по результатам соцопроса, проведенного накануне Дня всех влюбленных.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, самое большое количество свадеб на тысячу жителей в 2020 году планируется в Махачкале, Санкт-Петербурге, Пензе, Нижнем Новгороде и Ульяновске. Чуть меньшее количество - в Оренбурге, Самаре, Астрахани, Волгограде, Тольятти и Саратове.
В 2019 году было зарегистрировано 917 тысяч браков — на 23 тысячи больше, чем в 2018 году. Число разводов, напротив, сократилось — с 591 тысячи в 2018 году до 528 тысяч в 2019 году.
День святого Валентина традиционно считается хорошим поводом сделать предложение. Как показал опрос, чаще всего этот праздник планируют отмечать в Астрахани, Набережных Челнах, Владивостоке, Иркутске и Барнауле. Среди молодежи в возрасте до 30 лет отмечать День всех влюбленных будут 44% опрошенных, среди респондентов старше 30 лет — 18%.
При этом в «молодежной» группе праздник намного популярнее среди девушек, чем у парней: среди тех, кто собирается делать подарки возлюбленным, на первых приходится 64%, на вторых — 36%. У респондентов старше 30 лет поздравлять своих партнеров планируют 83% женщин и 17% мужчин. А вот среди тех, кто готов вступить в романтические отношения, доминируют мужчины: в этой группе на 18% девушек приходится 82% парней.
Наиболее распространенным видом поздравлений на День всех влюбленных станут открытки — «валентинки». Далее следуют сладости, украшения и игрушки. Популярны и путешествия: больше всего влюбленных пар отправятся в путешествие, чтобы отметить праздник, из Екатеринбурга, Кирова и Ростова-на-Дону.
«Сбербанк Управление Активами» и «Сбербанк страхование жизни» также проанализировали, как меняются финансовое поведение и структура расходов россиян после вступления в брак и рождения детей. Как выяснилось, семейные пары начинают больше копить и пользоваться инвестиционными инструментами. Так, семьи с детьми в 3 раза увеличивают вложения в ПИФы, а свою жизнь страхуют 15% семей против 3% одиночек.
Опрос накануне Дня всех влюбленных проводился среди респондентов 20–45 лет в 37 городах России с населением более 500 тысяч человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 400 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.
Реклама
В Волгограде подешевел элитный бензин13.02.2020 16:43
Аналитика 13.02.2020 16:43
Читающая ли мы нация, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»10.02.2020 15:58
Аналитика 10.02.2020 15:58
Не лучший показатель по стране: зарплату волгоградцев перевели в литры бензина10.02.2020 13:29
Аналитика 10.02.2020 13:29
Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый год10.02.2020 11:15
Аналитика 10.02.2020 11:15
В Волгоградской области подсчитали количество умерших от рака07.02.2020 15:07
Аналитика 07.02.2020 15:07
В Волгоградской области на мизер подешевел бензин06.02.2020 14:13
Аналитика 06.02.2020 14:13
Сумма безналичных расходов россиян в IV кв. 2019 г. впервые превысила траты наличными, подсчитал Сбербанк31.01.2020 17:00
Аналитика 31.01.2020 17:00
В Волгоградской области больше всего подорожали колбаса и "второй хлеб"29.01.2020 17:44
Аналитика 29.01.2020 17:44
В Волгограде предлагают зарплату в 200 тысяч рублей29.01.2020 13:35
Аналитика 29.01.2020 13:35
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей27.01.2020 17:40
Аналитика 27.01.2020 17:40
В Росстате подсчитали, какими темпами «тает» население Волгоградской области25.01.2020 11:41
Аналитика 25.01.2020 11:41
В Волгоградской области снова увеличился долг по зарплате22.01.2020 17:14
Аналитика 22.01.2020 17:14
В Волгоградской области «успокоились» цены на продукты22.01.2020 15:30
Аналитика 22.01.2020 15:30
В Волгоградской области рухнуло жилищное строительство15.01.2020 08:02
Аналитика 15.01.2020 08:02
Сбербанк впервые представил индексы Деда Мороза и Снегурочки14.01.2020 14:38
Аналитика 14.01.2020 14:38
Реклама