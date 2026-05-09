Выставка ретроавто привлекла мальчишек всех возрастов в Волгограде





В Волгограде празднование Дня Великой Победы проходит одновременно на территории нескольких общественных пространств, включая Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКио). Как сообщает ИА «Высота 102», здесь сегодня работает выставка 70 ретроавтомобилей.













Отечественные автомобили выставлены на дороге болельщиков ЦПКиО. В их числе: и культовый советский автомобиль ГАЗ-21 «Волга», и ВАЗ-2101 «Жигули», и советский внедорожник ГАЗ-69А, ГАЗ -67, вездеход ЗАЗ-967, и различные мотоциклы. В том числе в рамках большого пробега по городам России в ЦПКиО на День Победы приехали три ретроавтомобиля из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, включая ГАЗ-М-20 «Победа».













– Большую часть военной техники на выставке представили сотрудники и воспитанники спортивной школы «Юный ястреб» имени Героя Советского Союза А. М. Числова – данные автомобили сегодня принимали участие в параде Великой Победы на площади Павших Борцов, – рассказали в пресс-службе парка. – Все желающие могли сфотографироваться с исторической техникой, а также пообщаться с владельцами экспонатов.





















Волгоградец Андрей Тарабрин в Центральный парк приехал на ГАЗ-21У 1964 года выпуска.

– Такой автомобиль раньше был у моего деда, я учился на ней водить и влюбился в эту модель. Когда вырос, решил приобрести себе такую же. За машиной тщательно ухаживаю и берегу, но с удовольствием принимаю участие в автопробегах, фестивалях и общегородских праздниках, – рассказал автолюбитель.





















По информации корреспондентов ИА «Высота 102», выставка ретроавтомобилей привлекла сегодня в ЦПКиО волгоградцев разного возраста. С одинаковым азартов рассматривали машины и совсем юные мальчишки и те, что постарше.









































Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»