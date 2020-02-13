В Волгограде после расследования УФСБ за молчание о преступлении осуждена жительница Красноармейского района





Сегодня вступил в законную силу приговор в отношении жительницы Красноармейского района, осуждённой за несообщение о преступлении, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на областной суд. Уголовное дело расследовалось региональным УФСБ.

Судом первой инстанции установлено, что 30-летняя З.Р., зная, что её знакомая участвует в деятельности незаконного вооруженного формирования, входящего в международную террористическую организацию, на протяжении 2-х лет умышленно не сообщала об этом факте в правоохранительные органы, опасаясь привлечения к уголовной ответственности. Подсудимая вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме. Дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

Приговором Красноармейского районного суда Волгограда от 12 декабря 2019 года З.Р. была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Не согласившись с постановленным приговором, адвокат осуждённой подал апелляционную жалобу, в которой просил снизить размер назначенного штрафа.

Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил приговор Красноармейского районного суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.



