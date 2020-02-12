Три дня без воды: в Волгограде разобрали киоск из-за аварии на трубопроводе

Общество 12.02.2020 11:02
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12.02.2020 11:02
Жители дома №29 по ул. 39-ой Гвардейской дивизии в Волгограде уже три дня не видят в своих квартирах никакой воды – ни холодной, ни горячей. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, они вынуждены покупать воду в магазине и делить ее чуть ли не по капле на приготовление еды, питье и мытье. «В ТСЖ «Равенство» нам сказали, что у «Концессий теплоснабжения» очередной порыв, когда устранят, не знают. Причем в других домах нет только горячей воды, а у нас – никакой!», - возмущаются волгоградцы.
В компании "Концессии водоснабжения" пояснили, что 10 февраля в 16-00 часов по ул. Зорге произошло технологическое нарушение на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 200 мм. Аварийно-восстановительная бригада «Концессий водоснабжения» оперативно выехала на место повреждения, но проведение работ оказалось невозможным из-за торгового павильона, возведенного прямо над трубопроводом. Только накануне собственник разобрал сооружение и обеспечил доступ бригад к месту порыва. К вечеру того же дня повреждение было устранено, а подача воды потребителям восстановлена.Однако сегодня около четырех часов утра произошел порыв на другом участке трубопровода по ул. Зорге. В настоящие момент бригады ведут работы по восстановлению подачи ресурса потребителю. До конца дня подача воды будет возобновлена, заверили в компании.
В ООО "Концессии водоснабжения" утверждают, что к домам, оставшимся без воды, был организован подвоз цистерн. Однако жители утверждают, что этого не было. "Не видели мы никаких бочек, ни даже объявлений на дверях подъездов", - говорят волгоградцы.
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