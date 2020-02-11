Бывший первый вице-мэр Волгограда возглавил мусорную компанию





В ООО «Управление отходами-Волгоград» - новый руководитель. Как сообщает ИА «Высота 102», в открытых источниках появилась информация о том, что гендиректором компании стал Андрей Потапов. Ранее ООО «Управление отходами-Волгоград» возглавлял Сергей Галкин. В компании регоператора подтвердили кадровые перестановки. В частности, здесь пояснили, что Андрей Потапов был назначен гендиректором 20 ноября 2019 года. Сергей Галкин стал заместителем гендиректора по производству, еще один зам Дмитрий Райкунов отвечает за сбыт, а третий заместитель гендиректора Петр Пименов курирует сферу стратегических коммуникаций. По некоторым данным, бенефициаром компании является Калин Александр Борисович.

Андрей Потапов до 2014 года руководил рядом управляющих компаний в Волгограде. В марте 2014 года стал первым заместителем мэра Волгограда и курировал вопросы ЖКХ до января 2015 года. Затем он ушел из администрации города.