Бывший первый вице-мэр Волгограда возглавил мусорную компанию

Общество 11.02.2020 08:41
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11.02.2020 08:41
В ООО «Управление отходами-Волгоград» - новый руководитель. Как сообщает ИА «Высота 102», в открытых источниках появилась информация о том, что гендиректором компании стал Андрей Потапов. Ранее ООО «Управление отходами-Волгоград» возглавлял Сергей Галкин. В компании регоператора подтвердили кадровые перестановки. В частности, здесь пояснили, что Андрей Потапов был назначен гендиректором 20 ноября 2019 года. Сергей Галкин стал заместителем гендиректора по производству, еще один зам Дмитрий Райкунов отвечает за сбыт, а третий заместитель гендиректора Петр Пименов курирует сферу стратегических коммуникаций. По некоторым данным, бенефициаром компании является Калин Александр Борисович.
Андрей Потапов до 2014 года руководил рядом управляющих компаний в Волгограде. В марте 2014 года стал первым заместителем мэра Волгограда и курировал вопросы ЖКХ до января 2015 года. Затем он ушел из администрации города.
Несколько лет назад в отношении Андрея Потапова, на тот момент - руководителя ООО «УК «Ренессанс», СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждало уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Как сообщало информагентство со ссылкой на правоохранительные органы, с февраля по июнь 2013 года был проведен большой объем следственных действий, назначен ряд бухгалтерских экспертиз, наложен арест на имущество фигуранта дела. В начале июля директор «Ренессанса» и его представитель обжаловали постановление о возбуждении уголовного дела. Центральный районный суд Волгограда удовлетворил жалобу и прекратил уголовное преследование руководства коммунальной организации.
Уголовное дело возбуждалось по материалам проверок прокуратуры и КСП Волгоградской области. В частности, было установлено, что с января 2011 года по октябрь 2012 года часть платежей за горячую воду и тепло – свыше 122 млн рублей, управляющая компания потратила на сторонние цели, в том числе на выдачу займов физическим лицам.
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