Банк «Открытие» в 2019 году вдвое нарастил выдачи ипотеки





Банк «Открытие» в 2019 году нарастил выдачи ипотеки в 1,9 раза — до 92 млрд рублей — против 48,1 млрд в 2018-м, заняв рекордное 4-е место по объемам выдачи ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба банка. Причем такой результат достигнут на фоне падения жилищного кредитования в 2019 году на 5% после двух лет подряд рекордных выдач и двузначных темпов роста.

Начиная с 2018 года, банк «Открытие» планомерно наращивал объемы ипотечного кредитования, что позволило кредитной организации за два года достичь исторического максимума и подняться с 15-го на 4-е место по выдачам по итогам 2019 года (итог 2018 года – 8-е место).

Абсолютным лидером по объему и количеству выданных ипотечных кредитов предсказуемо стала Москва, в тройку самых ипотечных городов России также вошли Санкт-Петербург и Новосибирск. Вслед за ними в первой десятке расположились Екатеринбург, Казань, Тюмень, Пермь, Краснодар, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород.

За год доля банка «Открытие» на рынке ипотечного кредитования выросла более чем в 1,5 раза, ипотечный портфель за 2019 год увеличился в 1,9 раза до 161 млрд рублей. Опережающий ипотечный рынок рост ипотечного бизнеса (в 5 раз) позволил банку занять 6-е место по объему ипотечного портфеля. В 2020 году банк намерен нарастить ипотечный портфель еще более чем 1,4 раза.

По итогам года банк также существенно улучшил бизнес-процессы ипотечного кредитования. Был оптимизирован процесс приема и обработки ипотечных заявок, автоматизированы все этапы работы с ипотечными клиентами. Таким образом удалось значительно сократить сроки принятия решения по заявке, подготовки и проведения ипотечной сделки, а также снизить количество операционных ошибок.

Одной из заметных тенденций рынка продолжает оставаться активное развитие удаленных сервисов работы с ипотечными клиентами. Среди других трендов роста ипотеки также можно выделить рост популярности программы льготной ипотеки для семей с детьми («Семейная ипотека») после изменения условий предоставления субсидий банкам в апреле 2019 года. Банк «Открытие» намерен стартовать с этой программой уже весной 2020 года.

Важным фактором развития ипотечного рынка стало введение с 1 июля 2019 года финансирования строительства нового жилья через механизм эскроу-счетов. В том числе благодаря повышению привлекательности условий кредитования через эскроу, во второй половине 2019 года спрос на кредиты под залог прав требования в новостройках вырос.

Банк «Открытие» стал одним из лидеров среди российских банков по работе с застройщиками, активно развивая проектное финансирование через счета эскроу. Банк также стал первым на рынке, кто в рамках такого сотрудничества с застройщиками разработал и внедрил продукт, позволяющий снизить ипотечную процентную ставку клиенту по объектам, находящимся на проектном финансировании.

По мнению вице-президента, заместителя директора Департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нины Крючковой, текущий исторически низкий уровень ставок способен поддержать в 2020 году спрос на ипотеку на высоком уровне. Дополнительными факторами роста спроса могут стать тренд на новую волну рефинансирования действующих ипотечных кредитов, государственные программы субсидирования ипотечной ставки («Семейная ипотека», дальневосточная ипотека под 2%, отдельные региональные программы, и др.). При этом любое возможное усиление регулирования ипотечного кредитования (ужесточение требований к кредитам без подтверждения дохода или к кредитам с пониженным первоначальным взносом, ПДН) может отрицательно сказаться на рынке.



