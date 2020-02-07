Экономика

Банк «Открытие» в 2019 году вдвое нарастил выдачи ипотеки

Экономика 07.02.2020 14:59
0
07.02.2020 14:59


Банк «Открытие» в 2019 году нарастил выдачи ипотеки в 1,9 раза — до 92 млрд рублей — против 48,1 млрд в 2018-м, заняв рекордное 4-е место по объемам выдачи ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба банка. Причем такой результат достигнут на фоне падения жилищного кредитования в 2019 году на 5% после двух лет подряд рекордных выдач и двузначных темпов роста.
Начиная с 2018 года, банк «Открытие» планомерно наращивал объемы ипотечного кредитования, что позволило кредитной организации за два года достичь исторического максимума и подняться с 15-го на 4-е место по выдачам по итогам 2019 года (итог 2018 года – 8-е место).
Абсолютным лидером по объему и количеству выданных ипотечных кредитов предсказуемо стала Москва, в тройку самых ипотечных городов России также вошли Санкт-Петербург и Новосибирск. Вслед за ними в первой десятке расположились Екатеринбург, Казань, Тюмень, Пермь, Краснодар, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород.
За год доля банка «Открытие» на рынке ипотечного кредитования выросла более чем в 1,5 раза, ипотечный портфель за 2019 год увеличился в 1,9 раза до 161 млрд рублей. Опережающий ипотечный рынок рост ипотечного бизнеса (в 5 раз) позволил банку занять 6-е место по объему ипотечного портфеля. В 2020 году банк намерен нарастить ипотечный портфель еще более чем 1,4 раза.
По итогам года банк также существенно улучшил бизнес-процессы ипотечного кредитования. Был оптимизирован процесс приема и обработки ипотечных заявок, автоматизированы все этапы работы с ипотечными клиентами. Таким образом удалось значительно сократить сроки принятия решения по заявке, подготовки и проведения ипотечной сделки, а также снизить количество операционных ошибок.
Одной из заметных тенденций рынка продолжает оставаться активное развитие удаленных сервисов работы с ипотечными клиентами. Среди других трендов роста ипотеки также можно выделить рост популярности программы льготной ипотеки для семей с детьми («Семейная ипотека») после изменения условий предоставления субсидий банкам в апреле 2019 года.  Банк «Открытие» намерен стартовать с этой программой уже весной 2020 года.
Важным фактором развития ипотечного рынка стало введение с 1 июля 2019 года финансирования строительства нового жилья через механизм эскроу-счетов. В том числе благодаря повышению привлекательности условий кредитования через эскроу, во второй половине 2019 года спрос на кредиты под залог прав требования в новостройках вырос. 
Банк «Открытие» стал одним из лидеров среди российских банков по работе с застройщиками, активно развивая проектное финансирование через счета эскроу. Банк также стал первым на рынке, кто в рамках такого сотрудничества с застройщиками разработал и внедрил продукт, позволяющий снизить ипотечную процентную ставку клиенту по объектам, находящимся на проектном финансировании.
По мнению вице-президента, заместителя директора Департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нины Крючковой, текущий исторически низкий уровень ставок способен поддержать в 2020 году спрос на ипотеку на высоком уровне. Дополнительными факторами роста спроса могут стать тренд на новую волну рефинансирования действующих ипотечных кредитов, государственные программы субсидирования ипотечной ставки («Семейная ипотека», дальневосточная ипотека под 2%, отдельные региональные программы, и др.). При этом любое возможное усиление регулирования ипотечного кредитования (ужесточение требований к кредитам без подтверждения дохода или к кредитам с пониженным первоначальным взносом, ПДН) может отрицательно сказаться на рынке.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Экономика
07.02.2020 14:43
Экономика 07.02.2020 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.02.2020 13:39
Экономика 07.02.2020 13:39
Комментарии 10

0
Далее
Экономика
07.02.2020 12:00
Экономика 07.02.2020 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 20:11
Экономика 06.02.2020 20:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 16:57
Экономика 06.02.2020 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 15:11
Экономика 06.02.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 13:54
Экономика 06.02.2020 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.02.2020 16:06
Экономика 05.02.2020 16:06
Комментарии 5

0
Далее
Экономика
05.02.2020 12:36
Экономика 05.02.2020 12:36
Комментарии 10

0
Далее
Экономика
05.02.2020 09:31
Экономика 05.02.2020 09:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2020 18:01
Экономика 03.02.2020 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2020 16:25
Экономика 03.02.2020 16:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2020 15:04
Экономика 03.02.2020 15:04
Комментарии 23

0
Далее
Экономика
01.02.2020 10:20
Экономика 01.02.2020 10:20
Комментарии 16

0
Далее
Экономика
31.01.2020 16:37
Экономика 31.01.2020 16:37
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:21
В Волгограде под видом комиссионки незаконно выдавали займы
16:10
Тройное столкновение: в Красноармейском районе Волгограда «Ford Focus» припечатало к столбуСмотреть фотографии
15:39
Стоки куда надо: есть первое решение суда по экологическому скандалу в Светлоярском районеСмотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области подсчитали количество умерших от ракаСмотреть фотографии
14:59
Банк «Открытие» в 2019 году вдвое нарастил выдачи ипотекиСмотреть фотографии
14:43
Почти 40 тысяч клиентов Сбербанка начали копить на «будущий капитал» при помощи страхованияСмотреть фотографии
13:39
В Волгограде решают судьбу муниципальных предприятийСмотреть фотографии
13:34
«Остановись, мгновенье»: эффектные виды заснеженных улиц ВолгоградаСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде осудили медика и ее подельников за продажу опасных «уколов красоты»Смотреть фотографии
12:47
В Волгограде отец-алиментщик предложил деньги приставу и стал уголовникомСмотреть фотографии
12:35
Путин подписал Указ о выплатах ветеранам к 75-летию ПобедыСмотреть фотографии
12:18
В Волгограде многодетную горе-мать оставили на свободе за гибель сынаСмотреть фотографии
11:51
Житель Волгоградской области идет под суд за 4 тысячи бутылок левого алкоголя для земляковСмотреть фотографии
11:44
Жители Волгоградской области бросились наверстывать зимние забавыСмотреть фотографии
09:37
В центре Волгограда благоустроят запущенный сквер с трагичной историейСмотреть фотографии
09:26
Волгоградские аптеки проверили на "вирус жадности" после предупреждения Владимира ПутинаСмотреть фотографии
09:24
Под Волгоградом на взятках за вырубку деревьев погорел участковый лесничийСмотреть фотографии
08:18
В Волгограде из-за снегопада закидали улицы рекордным количеством реагентовСмотреть фотографии
08:08
Зимний травматизм: советы страховых представителей ООО « Капитал МС»Смотреть фотографии
20:33
Конкурс на содержание городских кладбищ в Волгограде заблокирован УФАССмотреть фотографии
20:11
Михаил Задорнов: «Население держит порядка 30 трлн рублей. Инвестиционные продукты становятся альтернативой дешевеющим депозитам»Смотреть фотографии
17:59
В полиции Волгограда ждут жертв фирм-застройщиков ЖК «Династия» и «Адмиралтейский»Смотреть фотографии
17:57
В Волгоградской области адвокат и сотрудник Росреестра осуждены за мошенничествоСмотреть фотографии
17:30
«ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует ресурсы для ликвидации последствий сильного снегопадаСмотреть фотографии
16:49
В Дзержинском районе Волгограда опрокинулась КДМ с песко-соляной смесью (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:22
Кадастровые инженеры Волгоградской области связали возникшие долги по микрозаймам с утечкой данных РосреестраСмотреть фотографии
16:19
В центре Волгограда женщина попала под колеса снегоуборочного «КАМАЗа»Смотреть фотографии
16:11
В Волгоградской области завтра пройдут «облавы» на пьяных водителейСмотреть фотографии
15:56
Рецидивист из Волжского совершил 86 краж из незапертых квартир и снова попалсяСмотреть фотографии
15:40
В Волжском сняли на видео, как припаркованные авто тормозят уборку улицСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 