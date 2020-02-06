Расследования 06.02.2020 17:59
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06.02.2020 17:59
Граждан, пострадавших от действий руководителей ООО «Стройснаб» и ООО «Строй-Сити», которые осуществляли строительство ЖК «Династия» и ЖК «Адмиралтейский», ждут в Управлении МВД России по городу Волгограду. Как пояснили ИА «Высота 102» в полиции, в производстве Следственной части Следственного управления городского МВД России сейчас находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства при строительстве объектов капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом № 1 со встроенными помещениями ДОУ в квартале 05-08-023 в Ворошиловском районе г. Волгограда» - ЖК «Династия», «Многоэтажные жилые дома №№ 1,2,3,4 по ул. Фадеева в 603 м/р Красноармейского района Волгограда. 1 этап жилые дома № 2,3» - ЖК «Адмиралтейский».
В полиции указали контактные данные: Волгоград, Ворошиловский район, улица Иркутская, дом 20, кабинет №401. Телефонные звонки принимаются по номеру 8-917-339-35-66. Делом занимается следователь капитан юстиции Миронова Анна Андреевна.
Ранее ИА «Высота 102» не раз сообщало о проблемах обманутых дольщиков ЖК «Династия» и «Адмиралтейский». Люди выходили на митинги, требовали сдачи недостроенных жилых комплексов, а также добивались уголовного преследования руководителей фирм-застройщиков.
Многоэтажный дом ЖК "Династия" на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же как и дома жилищного комплекса "Адмиралтейский" на улице Фадеева.
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