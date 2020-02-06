Общество

В Волгограде снегопад обрек дорожников на бессонную ночь

Общество 06.02.2020 08:20
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06.02.2020 08:20


Муниципальные дорожные предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района» вышли на уборку городских территорий в ночь на 6 февраля, сразу после начала осадков, принесённых штормовым циклоном. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. На дорогах работали 58 комбинированных дорожных машины, а также трактор-щетки, погрузчики, самосвалы. 
На проезжую часть и тротуары было нанесено около 750  тонн песко-соляной смеси. C пяти утра  к устранению последствий снегопада подключились коммунальные службы - свыше 80 сотрудников районных МБУ ЖКХ с помощью спецтехники в настоящее время проводят уборку тротуаров и пешеходных зон, а также других общественных территорий. Так, к 6-30 утра работники МБУ «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе с помощью техники очистили пешеходные территории вдоль главных улиц – проспекта им. Ленина, ул. Комсомольской, ул. Чуйкова, Аллеи Героев. Затем специалисты перешли к уборке парковых зон и скверов.
Дорожные службы в течение дня будут проводить повторную обработку и очистку городских дорог, в том числе на ранее обработанных участках.  В связи с этим дорожно-коммунальные службы обращаются к волгоградцам с просьбой не бросать личные автомобили вне оборудованных стоянок, на краю проезжей части, чтобы не препятствовать спецтехнике.
Днем на уборке дорог и пешеходных территорий  будет задействовано свыше 75 единиц спецтехники, в том числе 55  КДМ, а также до 60 работников ручного труда. В случае ухудшения погодных условий муниципальные предприятия готовы оперативно нарастить группировку техники. 

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