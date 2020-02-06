В Волгограде снегопад обрек дорожников на бессонную ночь

Общество 06.02.2020 08:20
7
06.02.2020 08:20
Муниципальные дорожные предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района» вышли на уборку городских территорий в ночь на 6 февраля, сразу после начала осадков, принесённых штормовым циклоном. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. На дорогах работали 58 комбинированных дорожных машины, а также трактор-щетки, погрузчики, самосвалы.
На проезжую часть и тротуары было нанесено около 750 тонн песко-соляной смеси. C пяти утра к устранению последствий снегопада подключились коммунальные службы - свыше 80 сотрудников районных МБУ ЖКХ с помощью спецтехники в настоящее время проводят уборку тротуаров и пешеходных зон, а также других общественных территорий. Так, к 6-30 утра работники МБУ «Волгоградзеленхоз» в Центральном районе с помощью техники очистили пешеходные территории вдоль главных улиц – проспекта им. Ленина, ул. Комсомольской, ул. Чуйкова, Аллеи Героев. Затем специалисты перешли к уборке парковых зон и скверов.
Дорожные службы в течение дня будут проводить повторную обработку и очистку городских дорог, в том числе на ранее обработанных участках. В связи с этим дорожно-коммунальные службы обращаются к волгоградцам с просьбой не бросать личные автомобили вне оборудованных стоянок, на краю проезжей части, чтобы не препятствовать спецтехнике.
Днем на уборке дорог и пешеходных территорий будет задействовано свыше 75 единиц спецтехники, в том числе 55 КДМ, а также до 60 работников ручного труда. В случае ухудшения погодных условий муниципальные предприятия готовы оперативно нарастить группировку техники.
Реклама
Убыль населения Волгоградской области остановят федеральными траншами06.02.2020 12:52
Общество 06.02.2020 12:52
В Волгограде назвали районы с самой высокой безработицей06.02.2020 12:18
Общество 06.02.2020 12:18
Волгоградец предложил главе Дзержинского района разобраться с «авгиевыми конюшнями»06.02.2020 11:01
Общество 06.02.2020 11:01
Комментарии 11
В Волгограде возле областной больницы №1 появятся разворотная площадка и прогулочная зона06.02.2020 09:40
Общество 06.02.2020 09:40
«Пью соду»: в Волгоградской области онкобольного без гражданства отказываются лечить06.02.2020 09:26
Общество 06.02.2020 09:26
Комментарии 11
В Волгограде контору из Брянска уличили в неприличной рекламе06.02.2020 09:26
Общество 06.02.2020 09:26
Жителю Волгоградской области грозит тюрьма за нелегальное использование «народного достояния»06.02.2020 08:54
Общество 06.02.2020 08:54
В волгоградских вузах продлили каникулы для китайских студентов06.02.2020 06:59
Общество 06.02.2020 06:59
Февраль разбушевался: Волгоградская область окажется во власти мокрого снега, метели и гололеда05.02.2020 16:35
Общество 05.02.2020 16:35
На восстановление движения трамваев в Волгограде ушло четыре часа05.02.2020 11:48
Общество 05.02.2020 11:48
Взялись за органы: чиновников администрации Волгоградской области ждет кадровая «встряска»05.02.2020 10:40
Общество 05.02.2020 10:40
Комментарии 40
В Волгограде ночью подлатали Астраханский мост05.02.2020 10:00
Общество 05.02.2020 10:00
Ученики сельской школы в Волгоградской области пили опасную воду05.02.2020 08:16
Общество 05.02.2020 08:16
Снег, дождь и ветер могут осложнить дорожную обстановку в Волгоградской области04.02.2020 19:06
Общество 04.02.2020 19:06
Чинили долго: Дом офицеров в Волгограде "расконсервировали" спустя год после закрытия04.02.2020 15:57
Общество 04.02.2020 15:57
Комментарии 22
Реклама