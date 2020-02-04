В Волгограде перед судом предстал насильник пенсионерки

Расследования 04.02.2020 11:54
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04.02.2020 11:54
37-летний волгоградец ответит за нападение и сексуальное насилие в отношении пенсионерки. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, преступление было совершено год назад. Недалеко от остановочного пункта «Железнодорожный» в Красноармейском районе неизвестный мужчина подошел к пенсионерке, которая в это время возвращалась с работы домой, представился Михаилом, после чего в безлюдном месте повалил женщину на землю и совершил в отношении неё действия сексуального характера.
На протяжении нескольких месяцев следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия положительных результатов не давали, уголовное дело длительное время оставалось нераскрытым. С целью установления личности нападавшего со слов потерпевшей даже был составлен рисованный портрет, который распространили через средства массовой информации.
В ноябре минувшего года в результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР и оперативных сотрудников полиции удалось установить и задержать насильника. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Дзержинского района. В ходе первого же допроса под давлением собранных улик и доказательств, в числе которых заключение судебно-генетической экспертизы, он полностью признал свою вину в содеянном и рассказал следователям, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело уже направлено в суд.
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