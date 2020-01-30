Полиция назвала причину опрокидывания рейсового автобуса в Волгоградской области

Происшествия 30.01.2020 10:40
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30.01.2020 10:40
ДТП с рейсовым автобусом на трассе в Волгоградской области произошло из-за того, что водитель не справился с управлением, так как не учел дорожные метеоусловия. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом сегодня заявили в региональном главке МВД.
Напомним, вчера 51-летний водитель, управляя автобусом "Эос-Коаш", двигаясь со стороны Саратова в сторону Волгограда, на 522 км. автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" не учел дорожные метеорологические условия, выехал на правую обочину с последующим опрокидыванием в кювет.
В результате ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса: 3-летняя, 5-летняя и полуторагодовалая девочки, 38-летняя и 71-летняя женщины. Они с различными травмами доставлены в больницу. Ранее, отметим, сообщалось о четырех пострадавших, трое из которых - дети.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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