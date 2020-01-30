Уже почти 130 миллионов: «Волгоград Арена» обходится все дороже

Спорт 30.01.2020 08:45
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30.01.2020 08:45
Еще почти 90 миллионов рублей потратят на содержание «Волгоград Арены». Как сообщает ИА «Высота 102», ГАУ «Дирекция по эксплуатация стадиона «Волгоград Арена», заказало услуги по обеспечению безопасности на спортивном сооружении почти на 18 миллионов рублей, по эксплуатации и техническому обслуживанию - на 40,5 миллиона рублей, а также по уборке помещений и прилегающей территории – еще на 30,3 миллиона рублей. Таким образом, на это уйдет почти 90 миллионов рублей. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что в начале года дирекция потратила более 40 миллионов рублей на оплату услуг отопления, освещения, водоснабжения, а также на уборку и охрану объекта. Причем договоры на получение коммунальных услуг были заключены всего на 2 месяца. Соответственно, дальнейшая эксплуатация стадиона потребует новых бюджетных затрат.
Напомним, стадион в Волгограде был передан в собственность Волгоградской области в ноябре прошлого года. Теперь за его содержание отвечает ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена». В 2019 году на содержание стадиона из федерального бюджета было потрачено около 300 миллионов рублей. Теперь эти затраты придется нести областному бюджету. В правительстве РФ ранее выражали уверенность, что к 2024 году все стадионы, построенные в России к ЧМ-2028, выйдут на безубыточный режим работы. Региональные власти заявляли о готовности проводить на спортивной площадке различные мероприятия, в том числе и коммерческого характера, а также сделать стадион центром развития спорта. В частности, обсуждался вопрос об открытии на "Волгоград Арене" школы танцев.
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