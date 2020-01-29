На улице в Волгограде зарезали 16-летнего студента

Происшествия 29.01.2020 22:21
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29.01.2020 22:21
Сегодня в Волгограде смертельное ранение на улице получил 16-летний студент колледжа. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, несмотря на старания врачей спасти молодого человека не удалось, он умер.
Молодого человека «скорая помощь» доставила в больницу в бессознательном состоянии с улицы Новодвинской в Дзержинском районе. Установлено, что колото-резаное ранение шеи он получил в драке в ходе случайного конфликта с неизвестным.
В региональном главке МВД сообщили, что подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 20-летний местный житель. Сопротивления полицейским он не оказал.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На месте происшествия работают следователи-криминалисты, оперативные сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
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