На улице в Волгограде зарезали 16-летнего студента





Молодого человека «скорая помощь» доставила в больницу в бессознательном состоянии с улицы Новодвинской в Дзержинском районе. Установлено, что колото-резаное ранение шеи он получил в драке в ходе случайного конфликта с неизвестным.

В региональном главке МВД сообщили, что подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 20-летний местный житель. Сопротивления полицейским он не оказал.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». На месте происшествия работают следователи-криминалисты, оперативные сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Сегодня в Волгограде смертельное ранение на улице получил 16-летний студент колледжа. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, несмотря на старания врачей спасти молодого человека не удалось, он умер.