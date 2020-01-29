Исторический момент: на башне железнодорожного вокзала в Волгограде снова бьют часы

Общество 29.01.2020 14:14
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29.01.2020 14:14
Сегодня на станции Волгоград-I впервые после долгого перерыва прозвучал бой часовых курантов. Как сообщает ИА «Высота 102», свидетелями исторического момента стали участники выездного совещания с участием губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева. Внутренняя реставрация часовой башни стала завершающим этапом модернизации вокзального комплекса. Часы теперь будут бить каждый час, но для спокойствия жителей близлежащих домов предусмотрен дневной и ночной режим. Еще одно новшество, которое оценил глава региона - детская игровая площадка для юных клиентов железной дороги.
В ходе рабочего совещания говорилось о планах дальнейшей модернизации в сфере транспортного железнодорожного сообщения. Предстоит обновление подвижного состава, ремонт остановочных платформ, подъездных путей к ним, установка «умных» павильонов, реконструкция привокзальной площади в городе Петров Вал, продолжится благоустройство на станции Сарепта.
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