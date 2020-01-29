Борьба с коррупцией

В Волгоградской области глава поселения ответит за присвоение денег по фиктивным контрактам

Борьба с коррупцией 29.01.2020 10:14
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29.01.2020 10:14


Бывший глава Рассветинского сельского поселения Ленинского района Волгоградской области обвиняется в служебном подлоге. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
По материалам дела, обвиняемый заключал фиктивные муниципальные контракты на вывоз твердых бытовых отходов, пожарную опашку, уборку снега со своей дочерью, являющейся индивидуальным предпринимателем. При этом у подрядчика отсутствовала необходимая техника и работники для исполнения указанных контрактов, подтверждения фактического проведения указанных работ не имелось.
Таким образом, он получил более 250 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Вину бывший чиновник полностью признал.
Расследование уголовного дела проводилось Среднеахтбинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области.
После проведения прокурорской проверки советом депутатов Рассветинского сельского поселения Ленинского муниципального района полномочия главы поселения были прекращены.

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