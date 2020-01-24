Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка провел лекцию для студентов филиала ВИУ РАНХиГС

Экономика 24.01.2020 16:05 Новости компаний
0
24.01.2020 16:05 Новости компаний
В Волгоградском институте управления филиале РАНХиГС прошла лекция Сбербанка «Как стать финансово грамотным человеком». Акция приурочена к Дню студента и проходит в более чем 100 вузах страны.
Перед студентами экономического направления выступил Управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в ходе лекции студенты узнали об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формирования капитала для будущей пенсии. Особое внимание было уделено теме существующих финансовых рисков, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.
«Учитывая современные реалии - повышение доступности банковских услуг, активное развитие удаленных каналов обслуживания,- особенно важно уделять внимание повышению финансовой грамотности подрастающего поколения. Молодежь как можно раньше должна научиться эффективно, а главное безопасно, использовать современные финансовые инструменты. Уверен, что полученные в ходе лекции знания станут драйвером своевременного развития финансовых навыков, так необходимых для успешного становления и развития», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка.
Напомним, в банке действует ряд программ, направленных на повышение финансовой грамотности всех категорий населения, как собственных, так и проводимых совместно с Минфином, Минобразования и Банком России.
Реклама
ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога24.01.2020 14:15
ДомКлик от Сбербанка запустил сообщество жильцов для каждого дома по всей России23.01.2020 19:45
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка23.01.2020 13:06
Банк «Открытие» и «Неофлекс» внедрили аналитическую платформу для мониторинга событий информационной безопасности на технологиях BIG DATA22.01.2020 15:55
Цифры не сходятся: статистики и судебные приставы разошлись в оценке долга по зарплате в Волгоградской области22.01.2020 11:01
Сбербанк приглашает клиентов отправиться в «Приятное путешествие с картой Visa»21.01.2020 17:45
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию21.01.2020 12:45
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ21.01.2020 11:34
Банк «Открытие» выпустил новые памятные монеты серии «Легенды Спартака»21.01.2020 09:34
На «Красном Октябре» началась выплавка стали для выполнения спецзаказа для ФНПЦ «Титан-Баррикады»20.01.2020 12:35
ВТБ первым в России запустил видеобанкоматы17.01.2020 12:48
Реалии: подача заявки на ипотеку от Сбербанка через сервис «ДомКлик»17.01.2020 09:52
Поволжский банк Сбербанка представил новый счет16.01.2020 17:26
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%16.01.2020 11:59
В Волгоградской области фальсификат выдавали за сливочное масло16.01.2020 10:20
Реклама