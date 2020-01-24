Экономика

Управляющий Волгоградским отделением Сбербанка провел лекцию для студентов филиала ВИУ РАНХиГС

Экономика 24.01.2020 16:05 Новости компаний
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24.01.2020 16:05 Новости компаний


В Волгоградском институте управления филиале РАНХиГС прошла лекция Сбербанка «Как стать финансово грамотным человеком».  Акция приурочена к Дню студента и проходит в более чем 100 вузах страны.
Перед студентами экономического направления выступил Управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в ходе лекции студенты узнали об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формирования капитала для будущей пенсии. Особое внимание было уделено теме существующих финансовых рисков, как ими можно управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.
«Учитывая современные реалии - повышение доступности банковских услуг, активное развитие удаленных каналов обслуживания,- особенно важно уделять внимание повышению финансовой грамотности подрастающего поколения. Молодежь как можно раньше должна научиться эффективно, а главное безопасно, использовать современные финансовые инструменты. Уверен, что полученные в ходе лекции знания станут драйвером своевременного развития финансовых навыков, так необходимых для успешного становления и развития», - отметил Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка.
Напомним, в банке действует ряд программ, направленных на повышение финансовой грамотности всех категорий населения, как собственных, так и проводимых совместно с Минфином, Минобразования и Банком России. 

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