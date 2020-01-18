В Волгограде студента задержали на почте с посылкой контрабандных стероидов





Сотрудники полиции и УФСБ задержали 18-летнего студента одного из волгоградских ВУЗов после получения посылки с контрабандным препаратом, предназначенным для наращивания мышечной массы. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, посылка пришла из СНГ.

В отправлении были обнаружены 100 таблеток станозолола, запрещенного к свободному обороту на территории Российской Федерации. Это вещество является анаболическим синтетическим стероидом.

Следователями Управления МВД России по г. Волгограду возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ - «Контрабанда сильнодействующих веществ». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до 7 лет лишения свободы.

Студенту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



