Волгоградские рыбаки не устают изумлять спасателей бездумным выходом на опасный лед











Очередной рейд по водным объектам не стал исключением для спасателей – рыбаки продолжают выходить на опасный тонкий лед. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, очередных смельчаков проверяющие обнаружили на середине затона в районе хутора Бобры. Заметив судно на воздушной подушке с инспекторами на борту, рыболовы поспешили скрыться. Встреча со спасателями для них по какой-то причине - большая опасность, чем возможность утонуть.

Напомним, на днях в озере, расположенном на границе Калачевского и Городищенского районов, под лед провалились и утонули двое рыбаков – 54-летний и 73-летний мужчины.

Государственная инспекция по маломерным судам призывает жителей Волгограда и области исключить выход на поверхность водоемов – толщина льда сейчас недостаточна для беспрепятственной ходьбы по нему. Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 10 см. Его прочность можно определить визуально: лед голубого цвета – надежный; прочность белого – в два раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – опасный.







