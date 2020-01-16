Волгоградские рыбаки не устают изумлять спасателей бездумным выходом на опасный лед

Общество 16.01.2020 15:25
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16.01.2020 15:25
Очередной рейд по водным объектам не стал исключением для спасателей – рыбаки продолжают выходить на опасный тонкий лед. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, очередных смельчаков проверяющие обнаружили на середине затона в районе хутора Бобры. Заметив судно на воздушной подушке с инспекторами на борту, рыболовы поспешили скрыться. Встреча со спасателями для них по какой-то причине - большая опасность, чем возможность утонуть.
Напомним, на днях в озере, расположенном на границе Калачевского и Городищенского районов, под лед провалились и утонули двое рыбаков – 54-летний и 73-летний мужчины.
Государственная инспекция по маломерным судам призывает жителей Волгограда и области исключить выход на поверхность водоемов – толщина льда сейчас недостаточна для беспрепятственной ходьбы по нему. Безопасным для одного человека считается лед толщиной не менее 10 см. Его прочность можно определить визуально: лед голубого цвета – надежный; прочность белого – в два раза меньше; серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – опасный.
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