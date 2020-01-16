Расследования 16.01.2020 11:11
10
16.01.2020 11:11
Сегодня в Тракторозаводском районном суде Волгограда бывший наркополицейский Павел Степаненко потребовал 450 тысяч рублей в качестве возмещения имущественного вреда за незаконное судебное преследование. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, в эту сумму входят услуги адвоката, который защищал Степаненко, оправданного по двум статьям УК РФ.
Павел Степаненко, который сейчас отбывает наказание в виде исправительных работ в специальном центре, приехал на судебный процесс в Волгоград на такси из Георгиевска, так как в центре ему не отдали паспорт. На суде его поддерживает жена Татьяна, которая все это время боролась за мужа, в том числе на одиночных пикетах.
Сегодня журналистам Степаненко заявил, что будет добиваться полного оправдания, так как считает уголовное дело сфальсифицированным. В своих бедах он под прицелами видеокамер обвиняет бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и его подчиненных.
Что же касается сегодняшнего процесса, то представитель казначейства просил отложить суд, так как ведомство еще не видело приговора и квитанций на оплату услуг адвоката. Бывший наркополицейский был против переноса даты судебного разбирательства, поясняя, что его не отпустят из центра, где он отбывает наказание.
Напомним, в августе 2018 года Павел Степаненко был признан виновным за вымогательство крупной взятки от наркоторговца, ему было назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но 23 декабря 2019 года бывшего наркополицейского Павла Степаненко освободили из колонии строгого режима и оправдали по некоторым статьям, заменив ему основную меру наказания на исправительные работы в специальном центре.
Павел Степаненко был под следствием и находился в СИЗО с 2014 года. При этом факт получения им денег так и не был зафиксирован. За это время следователи, имеющие отношение к делу Степаненко, сами стали фигурантами уголовных дел. Все они были в подчинении у бывшего руководителя волгоградского СУ СКР и экс-советника главы СКР Михаила Музраева.
Реклама
«Один сидит, другой стал адвокатом»: Павел Степаненко припомнил бывшим волгоградским следователям свое дело16.01.2020 15:41
Расследования 16.01.2020 15:41
9 Обсудить
"Унижал и снимал видео": в Волгограде за неуставные отношения осудили военнослужащего16.01.2020 14:46
Расследования 16.01.2020 14:46
Без свидетелей: суд в Сочи признал законными волгоградские выборы с «двойником»16.01.2020 12:15
Расследования 16.01.2020 12:15
15 Обсудить
В Волгограде коммерсант обманул налоговую на 70 млн рублей и отправился в колонию16.01.2020 10:43
Расследования 16.01.2020 10:43
В Волгограде строителя-москвича отправили в колонию за неуплату 52,5 млн рублей налогов15.01.2020 16:19
Расследования 15.01.2020 16:19
В Волгограде задержали напавшего на офисы микрозаймов разбойника в белых перчатках15.01.2020 13:00
Расследования 15.01.2020 13:00
5 Обсудить
Группа сутенеров предстала перед судом в Волгоградской области15.01.2020 09:07
Расследования 15.01.2020 09:07
«Убили ради рогов»: под Волгоградом двоим охотникам грозит тюрьма за отстрел краснокнижных сайгаков14.01.2020 15:24
Расследования 14.01.2020 15:24
В Волгоградской области сотрудница почты осуждена за присвоение чужих пенсий14.01.2020 13:11
Расследования 14.01.2020 13:11
1 Обсудить
В Волгограде застройщик обвиняется в нецелевом использовании денег 196 дольщиков14.01.2020 11:53
Расследования 14.01.2020 11:53
В Волгограде ребенок закладчика экстази жил в квартире с килограммами наркотиков14.01.2020 09:39
Расследования 14.01.2020 09:39
В Волгограде сотрудника фирмы посадили на 4 года за аферу с уборкой территории завода13.01.2020 17:15
Расследования 13.01.2020 17:15
В Волгограде любителя ездить "под градусом" отправили в колонию строгого режима13.01.2020 14:50
Расследования 13.01.2020 14:50
В Волгоградской области раскаявшийся мошенник избежал тюрьмы за 11 эпизодов обмана12.01.2020 18:55
Расследования 12.01.2020 18:55
В Волгограде отправили в колонию ревнивца за поджог машины соперника11.01.2020 10:59
Расследования 11.01.2020 10:59
Реклама