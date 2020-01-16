



Сегодня в Тракторозаводском районном суде Волгограда бывший наркополицейский Павел Степаненко потребовал 450 тысяч рублей в качестве возмещения имущественного вреда за незаконное судебное преследование. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, в эту сумму входят услуги адвоката, который защищал Степаненко, оправданного по двум статьям УК РФ.

Павел Степаненко, который сейчас отбывает наказание в виде исправительных работ в специальном центре, приехал на судебный процесс в Волгоград на такси из Георгиевска, так как в центре ему не отдали паспорт. На суде его поддерживает жена Татьяна, которая все это время боролась за мужа, в том числе на одиночных пикетах.

Сегодня журналистам Степаненко заявил, что будет добиваться полного оправдания, так как считает уголовное дело сфальсифицированным. В своих бедах он под прицелами видеокамер обвиняет бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и его подчиненных.

Что же касается сегодняшнего процесса, то представитель казначейства просил отложить суд, так как ведомство еще не видело приговора и квитанций на оплату услуг адвоката. Бывший наркополицейский был против переноса даты судебного разбирательства, поясняя, что его не отпустят из центра, где он отбывает наказание.

Напомним, в августе 2018 года Павел Степаненко был признан виновным за вымогательство крупной взятки от наркоторговца, ему было назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но 23 декабря 2019 года бывшего наркополицейского Павла Степаненко освободили из колонии строгого режима и оправдали по некоторым статьям, заменив ему основную меру наказания на исправительные работы в специальном центре.

Павел Степаненко был под следствием и находился в СИЗО с 2014 года. При этом факт получения им денег так и не был зафиксирован. За это время следователи, имеющие отношение к делу Степаненко, сами стали фигурантами уголовных дел. Все они были в подчинении у бывшего руководителя волгоградского СУ СКР и экс-советника главы СКР Михаила Музраева.



