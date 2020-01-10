В Волгограде охотники за металлом попались на краже станков





Подозреваемых в совершении кражи списанных инструментальных станков из колледжа в Волгограде задержали сотрудники Росгвардии. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, сигнал поступил из учебного заведения, расположенного на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе.

На "тревожную кнопку" нажал 70-летний сторож, пояснивший прибывшим на вызов росгвардейцам, что на территорию колледжа проникли двое неизвестных с целью хищения изделий из металла. Сотрудники Росгвардии блокировали участок, где находились списанные станки. Здесь удалось обнаружить и двоих молодых людей - 17 и 18 лет. Как выяснилось, ранее они уже были судимы. Задержанных передали для дальнейшего разбирательства следственно-оперативной группе отдела полиции.



