В Волгограде четверо малолетних детей пострадали в ДТП





В Волгограде четверо малолетних детей получили травмы в двух ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102», трое детей пострадали в ДТП с участием «Лады Калины» и «Тойота Камри». Отечественный автомобиль под управлением 65-летнего водителя накануне днем столкнулся с «Тойотой Камри» на проселочной дороге от СНТ «Дубовая Балка», ведущей к шоссе Авиаторов. В результате ДТП 2-летняя девочка и двое 7-летних мальчиков – пассажиров автомобиля «Тойота» - с травмами головы были госпитализированы. Еще один ребенок пострадал в ДТП на ул. маршала Еременко в Краснооктябрьском районе. 36-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота Рав 4» совершил столкновение с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением 47-летнего водителя. В результате ДТП 40-летняя и 3-летний пассажиры автомашины «Тойота Рав 4», а также водитель автомобиля «Рено» попали в больницу.



