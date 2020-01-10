В Волгоградской области водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

Происшествия 10.01.2020 10:12
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10.01.2020 10:12
В Волгоградской области задержан водитель машины, под колесами которой погиб человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня в полчетвертого утра.
По предварительной информации, 23-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-21099», на ул. Кузнечной в рабочем поселке Елань совершил наезд на идущего навстречу по краю проезжей части 34-летнего пешехода, после чего скрылся. Впоследствии водитель был задержан. Пешеход от полученных травм скончался на месте.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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