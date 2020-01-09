Расследования

Четверо жителей Волгоградской области выкопали километр водопровода и стали миллионерами

Расследования 09.01.2020 16:10
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09.01.2020 16:10


Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемых в краже металлических гидрополивочных труб. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, четверо жителей Волгограда, Волжского и Палласовского района в возрасте от 32 до 40 лет в летний период 2019 года на территории сельскохозяйственных земель Дубовского района демонтировали металлические поливочные трубы, которые впоследствии сдали в пункт приема металлолома. Ущерб, причиненный организации водоснабжения, составил 240 тысяч рублей.
Стражи порядка также выяснили, что четверка причастна и к краже неиспользуемых труб в  2016 году на территории Колышкинского сельского поселения Старополтавского района. В результате злоумышленниками было демонтировано свыше 1 километра трубопровода. Похищенное им также удалось сдать в пункты приема металлолома. Причиненный ущерб составил 1 миллион 700 тысяч рублей.
Злоумышленники задержаны, в отношении них следователями возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3, 4 ст. 158 УК РФ – «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». В отношении одного из них избрана мера пресечения – содержание под стражей, второму – домашний арест, в отношении остальных – подписка о невыезде. Мужчинам грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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