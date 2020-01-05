В Волжском ищут похитителей светодиодного оленя

Происшествия 05.01.2020 18:43
1
05.01.2020 18:43
В Волжском из трех светодиодных оленей, установленных на площади Строителей, осталось два – одну фигуру похитили. Об этом сообщили ИА «Высота 102» волжане. Интересно, что недалеко находятся и управление МВД по Волжскому, и прокуратура города, и следственный отдел Волжского. Площадь Строителей находится под видеонаблюдением и шансы найти похитителей оленя высоки.
Напомним, последнее подобное происшествие случилось в Волжском в декабре 2015 года. Тогда были украдены светодиодная фигура оленя и снежинка на пересечении проспекта Ленина и ул. Энгельса. Похитителей нашли – ими оказалась семейная пара, которая неподалеку снимала квартиру. Супруги решили таким образом украсить жилье перед Новым годом.
Фото группы "Жесть Волжского" вконтакте.
Реклама
В Волжском семейную пару и их защитника избили и ограбили среди ночи05.01.2020 11:14
Происшествия 05.01.2020 11:14
6 Обсудить
В Волгоградской области два человека сгорели вместе с домом05.01.2020 11:06
Происшествия 05.01.2020 11:06
На трассе Москва-Волгоград «десятка» попала под "КАМАЗ"05.01.2020 10:00
Происшествия 05.01.2020 10:00
В Волгограде в огне погибли двое мужчин04.01.2020 19:33
Происшествия 04.01.2020 19:33
В центре Волгограда «неуступчивая» дама устроила ДТП: пострадали мужчина и ребенок04.01.2020 18:44
Происшествия 04.01.2020 18:44
3 Обсудить
В Волгоградской области задержали подозреваемых в убийстве двух косуль04.01.2020 13:58
Происшествия 04.01.2020 13:58
В Волгограде женщина-водитель пошла на таран маршрутки, есть пострадавшие04.01.2020 09:27
Происшествия 04.01.2020 09:27
4 Обсудить
В Волгограде раскрыли совершенное в новогоднюю ночь убийство03.01.2020 17:13
Происшествия 03.01.2020 17:13
В Волгограде пассажир «Яндекс.Такси» ножом изрезал лицо женщине-водителю03.01.2020 11:08
Происшествия 03.01.2020 11:08
2 Обсудить
Под Волгоградом неоправданный риск дамы за рулем «Opel» привел к ДТП, есть пострадавшие03.01.2020 09:55
Происшествия 03.01.2020 09:55
В Волгограде из-за больного пассажира экстренно приземлился самолет «Баку – Шереметьево»03.01.2020 09:31
Происшествия 03.01.2020 09:31
В Красноармейском районе Волгограда мужчина «навеселе» устроил потасовку с водителем автобуса02.01.2020 17:29
Происшествия 02.01.2020 17:29
В Волгоградской области три семейные пары «отпраздновали» Новый год поножовщиной02.01.2020 10:12
Происшествия 02.01.2020 10:12
В Волгоградской области лишенный прав за пьяную езду мужчина устроил смертельное ДТП02.01.2020 09:39
Происшествия 02.01.2020 09:39
Под Волгоградом на трассе «Краснослободск - Волжский» насмерть сбили двоих человек, ребенок в больнице (ВИДЕО)01.01.2020 20:51
Происшествия 01.01.2020 20:51
Реклама