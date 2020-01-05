В Волжском ищут похитителей светодиодного оленя





В Волжском из трех светодиодных оленей, установленных на площади Строителей, осталось два – одну фигуру похитили. Об этом сообщили ИА «Высота 102» волжане. Интересно, что недалеко находятся и управление МВД по Волжскому, и прокуратура города, и следственный отдел Волжского. Площадь Строителей находится под видеонаблюдением и шансы найти похитителей оленя высоки.

Напомним, последнее подобное происшествие случилось в Волжском в декабре 2015 года. Тогда были украдены светодиодная фигура оленя и снежинка на пересечении проспекта Ленина и ул. Энгельса. Похитителей нашли – ими оказалась семейная пара, которая неподалеку снимала квартиру. Супруги решили таким образом украсить жилье перед Новым годом.

Фото группы "Жесть Волжского" вконтакте.