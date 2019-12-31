Политика

Дело - не труба: глава Волгограда провожает старый год на оптимизме

Политика 31.12.2019 18:07
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31.12.2019 18:07


В последний рабочий день 2019 года съемочная группа ИА «Высота 102»  побывала в кабинете главы Волгограда и узнала, что думает Виталий Лихачев о прошедших 12 месяцах, какой опыт считает поучительным, ведет ли учет достижениям, а также - как сохранять оптимизм, даже если кажется, что дело - труба. 


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