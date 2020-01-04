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ТОП видео ИА «Высота 102» в 2019 году: Набиев, дикие автоаварии, перестрелка и порностудия на дому

Аналитика 04.01.2020 19:47
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04.01.2020 19:47


Самые высокие просмотры Youtube-каналу ИА «Высота 102» в 2019 году обеспечил экс-депутат Волгоградской облдумы Гасан Набиев. Видеоролик, из-за которого скандально прервалась политическая карьера бывшего топ-менеджера «Газпрома», набрал почти 200 тысяч просмотров. На самом деле, речь парламентария прослушали миллионы – нашу съемку на своих сайтах и в телеэфирах продублировали все федеральные и десятки региональных СМИ.
Представляем ТОП-10 самых просматриваемых видео ИА «Высота 102» за 2019 год.
1-ое место:
«Депутат-единоросс Волгоградской облдумы: «8 тысяч рублей пенсии получают тунеядцы и алкаши» (196 тысяч просмотров)


2-ое место:
«Нет семьи»: на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП» (110 тысяч просмотров)
В автокатастрофе, произошедшей летом в Астраханской области, погибла волгоградская семья – супруги и двое их маленьких детей – годовалая дочь и трехлетний сын. Скончался также пассажир второго автомобиля.


3-е место:
«Спешил на море»: водителя из Башкирии проверяют на причастность к гибели семейной пары в ДТП» (107,8 тысячи просмотров)
Еще одна трагедия на дороге в этом году потрясла жителей региона. Неправильный маневр пожилого водителя иномарки привел к гибели супругов, их пятилетная дочь получила множественные ранения. Сейчас идет следствие, фигуранту уголовного дела светит тюремный срок.


4-ое место:
«Под Волгоградом на мосту через ГЭС в массовом ДТП погибли 2 человека и 6 ранены» (80 тысяч просмотров)
Месиво из покореженных машин, два трупа и мальчик, который лишился руки - таковы последствия аварии, произошедшей на дамбе в августе прошлого года.


5-ое место:
«Как в Волгограде задерживали участников перестрелки во Фролово» (61,3 тысячи просмотров)


В результате перестрелки, произошедшей в одном из магазинов города Фролово, пострадали трое человек, один погиб. Для задержания подозреваемых был введен план “Перехват”.  Позднее  машину “Mitsubishi” полицейские  обнаружили уже в Дзержинском районе Волгограда. Экипажи ГАИ блокировали легковушку, в которой находилось четверо человек.

6-ое место
«Экс-начальник полиции Волгограда заставил подчиненных в Калининграде вырезать снежинки на все МВД» (28,4 тысячи просмотров)


Начальник полиции в Калининградской области, экс-руководитель УМВД по Волгограду Андрей Сицский заставил своих подчиненных вырезать снежинки для коллег со всей страны. Таким способом он решил наказать полицейских за неуместную шутку. Правоохранители отправили своему коллеге из другого отдела приказ от имени начальника с требованием украсить помещения снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4. Андрей Сицский знает толк в приколах, поэтому его ответная реакция вызывает только восхищение.
7-ое место:
«Пропавшую четыре дня назад в Волгоградской области девочку-подростка нашли живой» (27,9 тысячи просмотров)


8-ое место:
«В ДТП в Воронежской области погибли основатель волгоградской клиники «Движение» и члены его семьи»  (13,8 тысячи просмотров)


За три недели до нового года чудовищная автоавария унесли жизни руководителя клиники «Движение» Олега Соловьева, троих членов его семьи и водителя микроавтобуса, в котором они находились. В ДТП выжил сын Соловьева, Алексей – он также работает врачом в семейной клинике.
9-ое место:
«На Центральной набережной Волгограда кроссовер «сыграл в боулинг» с деревом в кадушке» (12,3 тысячи просмотров)


В этой дорожной аварии, к счастью, жертв нет. После просмотра этого видео возникает вопрос: как можно умудриться такое сотворить?
10-ое место:
«В Волгограде накрыли порностудию» (10,5 тысячи просмотров)


Не каждый день в новостях рассказывают про «клубничку», поэтому данное видео так сильно возбудило интерес аудитории. Организатором порностудии оказался 31-летний волгоградец. В кадре работали шестеро человек, еще четверо помогали с арендой жилья, автомобилей и другими техническим вопросами. Контент с пометкой «18+» шел на экспорт – в Европу и Америку. 

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