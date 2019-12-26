В Волгограде у главной городской елки заработал новый каток

Общество 26.12.2019 20:10
9674 6
26.12.2019 20:10
Лед на новом катке в пойме реки Царицы сегодня опробовали первые посетители, сообщает ИА «Высота 102». Народу пока немного, но организаторы надеются, что ближе к выходным горожане начнут подтягиваться. Ледовая площадка может одновременно принимать 350 – 400 человек. Также в Царицынском парке уже включили новогоднюю иллюминацию, огнями сияет и главная городская елка.
Реклама
Волгоградцы спасли собаку-«космонавта»26.12.2019 16:34
На Спартановке открыли новогоднюю елку26.12.2019 15:31
«Умный» детский сад с применением технологий Сбербанка заработал в Самаре26.12.2019 15:11
На Волжской ГЭС – новый директор26.12.2019 13:44
Депутаты и полицейские хотят «выкурить» волгоградцев из-под земли26.12.2019 12:21
Жителям аварийного дома в Волгограде после публикации на «Высоте 102» подарили новогоднее чудо26.12.2019 11:47
«Выздоравливайте побыстрее!»: компания РИТЭК подняла настроение маленьким пациентам Волгоградской детской больницы накануне Нового года26.12.2019 09:52
Волжские полицейские готовы заплатить 200 тысяч рублей за «Алексея Рудольфовича»26.12.2019 09:51
В Волгоградской области пособие одиноким малоимущим увеличили на 6 рублей26.12.2019 09:32
В Волгограде вспомнили погибших в Афганистане25.12.2019 17:51
Волжский хочет выглядеть в пять раз старше25.12.2019 16:27
«Как-то скромненько»: в Волгограде украшают главную новогоднюю елку25.12.2019 15:44
В Волгограде отогревают историческое здание заброшенного ЦУМа25.12.2019 15:10
Волгоградский облсуд привлек ЦИК к спору о видео на избирательных участках25.12.2019 14:37
В Волгограде откроют новогодний автобусный маршрут25.12.2019 14:05
Реклама