«Ростелеком» предоставил современные телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции
Телеком 26.12.2019 13:08
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26.12.2019 13:08
«Ростелеком» обеспечил современными телекоммуникационными услугами первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
В условиях вечной мерзлоты «Ростелеком» проложил около 5 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), предоставил ПАТЭС спутниковые каналы связи, доступ в интернет, местную и междугородную телефонную связь. Для быстрого реагирования в экстренных ситуациях специалисты компании организовали выделенные каналы и короткие номера для связи с губернатором Чукотского автономного округа, управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям округа, главой Певека и диспетчерским пунктом Северных электрических сетей АО «Чукотэнерго».
«Организация связи на стратегически важном объекте, расположенном в самом северном городе России, — огромная ответственность. Конечно, работать в условиях тундры и вечной мерзлоты не просто. Наши специалисты прошли испытание холодом, непредсказуемым климатом, огромными расстояниями между населенными пунктами. Это по-настоящему уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Приятно осознавать, что “Ростелеком” поучаствовал в таком грандиозном деле», — сказала директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Елена Хитрова.
ПАТЭС состоит из плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме. В перспективе ПАТЭС должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла — Чаунскую ТЭЦ в г. Певеке и Билибинскую АЭС в г. Билибино.
Напомним, ранее «Ростелеком» создал высоконадежную корпоративную сеть передачи данных для АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), которая объединила девять атомных электростанций в Северо-Западном, Центральном, Поволжском, Южном и Уральском федеральных округах.
Фото ПАТЭС предоставлено концерном «Росэнергоатом» http://stock.rosenergoatom.ru/
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