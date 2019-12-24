Культура

Олег Савченко: нацпроекты вдохнули в дома культуры Волгоградской области новую жизнь

Культура 24.12.2019 16:00
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24.12.2019 16:00


Жители Михайловки, а также Еланского и Старополтавского районов уже проводят новогодние и рождественские торжества в обновленных  домах культуры. Эти три ДК - лишь часть отреставрированных в уходящем году учреждений культуры. Ремонт делают комплексно . Например, во Дворце культуры Михайловки отремонтированы коридоры, входная группа, фойе,  полностью заменены электропроводка, отопительная и вентиляционная системы. Как рассказал ИА «Высота 102»  председатель комиссии Волгоградской областной Думы по реализации национальных и приоритетных региональных проектов Олег Савченко, развитие учреждений культуры – одна из ключевых задач. В списке кандидатов на капитальное обновление еще восемь домов культуры. Их  модернизируют в 2020 году.  «Очень хорошо, что сейчас создана новая техническая база. Очень хорошо, что, современный Дом культуры в Михайловке сегодня  встречает  гостей. Это мы закладываем будущее. А самое главное – мы показываем отношение власти. Отношение власти к простым людям, которым мы даем возможность завтра участвовать в творческом развитии, чтобы дети приходили, чтобы понимали и гордились тем, что живут в Михайловке», - говорит Олег Савченко. 



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