Олег Савченко: нацпроекты вдохнули в дома культуры Волгоградской области новую жизнь

Культура 24.12.2019 16:00
404 0
24.12.2019 16:00
Жители Михайловки, а также Еланского и Старополтавского районов уже проводят новогодние и рождественские торжества в обновленных домах культуры. Эти три ДК - лишь часть отреставрированных в уходящем году учреждений культуры. Ремонт делают комплексно . Например, во Дворце культуры Михайловки отремонтированы коридоры, входная группа, фойе, полностью заменены электропроводка, отопительная и вентиляционная системы. Как рассказал ИА «Высота 102» председатель комиссии Волгоградской областной Думы по реализации национальных и приоритетных региональных проектов Олег Савченко, развитие учреждений культуры – одна из ключевых задач. В списке кандидатов на капитальное обновление еще восемь домов культуры. Их модернизируют в 2020 году. «Очень хорошо, что сейчас создана новая техническая база. Очень хорошо, что, современный Дом культуры в Михайловке сегодня встречает гостей. Это мы закладываем будущее. А самое главное – мы показываем отношение власти. Отношение власти к простым людям, которым мы даем возможность завтра участвовать в творческом развитии, чтобы дети приходили, чтобы понимали и гордились тем, что живут в Михайловке», - говорит Олег Савченко.
Реклама
Премьера «Снежной королевы» в Волгоградском молодёжном театре завершилась вручением сладких подарков зрителям20.12.2019 18:35
С нами - навсегда: в Волгограде поклонникам творчества певца казачества и Дона подарили уникальную книгу17.12.2019 19:22
Сегодня поклонники творчества волгоградского писателя, Почетного гражданина Волгоградской области, первого лауреата премии города-героя Волгограда, Государственной премии Волгоградской области, Имперской премии Союза писателей России, Всероссийской премии «Сталинград» Евгения Кулькина получили предновогодний...
Туалеты на Центральной набережной Волгограда изучил кандидат архитектуры15.12.2019 13:14
«Вести себя беспощадно и разнузданно»: Гарик Сукачёв дал рока в Волгограде11.12.2019 01:54
В Волгограде красота ДК имени Гагарина увядает в ожидании реставрации10.12.2019 09:30
Рождение чуда: в волгоградском соборе Александра Невского оживают стены02.12.2019 13:19
Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в Волгоград02.12.2019 10:46
Со сцены ЦКЗ в Волгограде Александра Пахмутова пожелала землякам беречь Волгу15.11.2019 17:08
В Волгоградском институте культуры - новый ректор13.11.2019 13:05
В отношении руководства Волгоградского института культуры намечаются кадровые решения13.11.2019 09:12
В Волгограде определились с новым руководством НЭТа12.11.2019 18:30
В 105-ый день рождения Волгоградскому краеведческому музею презентовали новые экспонаты12.11.2019 14:29
В Волгограде назначены новые руководители областных учреждений культуры12.11.2019 10:04
Путин поцеловал руку Почетному гражданину Волгоградской области10.11.2019 19:56
В Волгограде известный дирижер зажег танцами оркестр и зрителей09.11.2019 18:11
Реклама