Олег Савченко: нацпроекты вдохнули в дома культуры Волгоградской области новую жизнь





Жители Михайловки, а также Еланского и Старополтавского районов уже проводят новогодние и рождественские торжества в обновленных домах культуры. Эти три ДК - лишь часть отреставрированных в уходящем году учреждений культуры. Ремонт делают комплексно . Например, во Дворце культуры Михайловки отремонтированы коридоры, входная группа, фойе, полностью заменены электропроводка, отопительная и вентиляционная системы. Как рассказал ИА «Высота 102» председатель комиссии Волгоградской областной Думы по реализации национальных и приоритетных региональных проектов Олег Савченко, развитие учреждений культуры – одна из ключевых задач. В списке кандидатов на капитальное обновление еще восемь домов культуры. Их модернизируют в 2020 году. «Очень хорошо, что сейчас создана новая техническая база. Очень хорошо, что, современный Дом культуры в Михайловке сегодня встречает гостей. Это мы закладываем будущее. А самое главное – мы показываем отношение власти. Отношение власти к простым людям, которым мы даем возможность завтра участвовать в творческом развитии, чтобы дети приходили, чтобы понимали и гордились тем, что живут в Михайловке», - говорит Олег Савченко.









