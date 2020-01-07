



Убийцы, насильники, мошенники, взяточники... - кого только не видели журналисты на скамье подсудимых в Волгоградской области. Информационное агентство "Высота 102" вспоминает приговоры по самым громким уголовным делам прошедшего 2019 года.





Редко на скамье подсудимых оказываются сами судьи, пусть и бывшие. Поэтому приговор экс-судье Городищенского района Волгоградской области Татьяне Рыжих - событие неординарное. В августе 2019 года бывшую судью признали виновной в гибели двух человек в ДТП, которое произошло в Волгограде 28 апреля 2015 года. Тогда иномарка насмерть сбила двух братьев - Василия и Виктора Егоровых, а затем скрылась с места происшествия. Было установлено, что за рулем этой машины находилась Татьяна Рыжих. Сама экс-судья настаивала на том, что это не она сбила двух пешеходов.





По словам ее адвоката, их сбила другая машина - "ВАЗ 2114", после чего братьев отбросило на машину Татьяны Рыжих "Kia Sportage". Однако эти показания были опровергнуты выводами экспертиз, проведенных в рамках следственных действий. На самом деле все выглядело иначе – сбитые машиной экс-судьи братья только потом попали под колеса другой машины. Волгоградский областной суд приговорил Татьяну Рыжих к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Вину экс-судья не признала и обжаловала приговор, попросив апелляционную инстанцию ее оправдать. Верховный суд России оставил приговор в силе, но снизил назначенное экс-судье наказание до 4 лет лишения свободы в колонии-поселении.





За судом над убийцей-расчленителем из Волжского пристально следили как местные, так и федеральные СМИ. Все заседания проходили с аншлагом - в зале яблоку негде было упасть. 31-летнего Александра Масленникова, который ранее отсидел 11 лет за изнасилование и разбой, даже проверили на вменяемость столичные эксперты. Экспертиза в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского показала, что он полностью отдавал отчет в том, что сделал 13 октября 2017 года. В этот день в караоке-баре Масленников познакомился с двумя девушками - Ольгой Шапошниковой и Дарьей Лабутиной. Далее компания отправилась на съемную квартиру мужчины. После вспыхнувшей ссоры с одной из подруг, Масленников зарезал ее ножом. Затем расправился и со второй гостьей. Тела убитых он расчленил и закопал в лесополосе. От полиции убийца скрылся в Подмосковье у своей знакомой. Спустя две недели его задержали в столице и этапировали в Волжский.





Волгоградский областной суд приговорил Масленникова к 23 годам лишения свободы, хотя родственники убитых им девушек и гособвинение настаивали на пожизненном заключении. Верховный суд РФ приговор не изменил. Первые десять лет срока Масленников должен провести в тюрьме, остальные 13 - в исправительной колонии строгого режима. После отбывания наказания его ждет еще два года ограничения свободы.





В 2019 году суд поставил точку в громком деле о взрыве дома на проспекте Университетском в Советском районе Волгограда. Владимир Лексункин, Юрий и Юрослав Бабаян были признаны виновными в производстве несанкционированных земляных работ, вызвавших повреждение пролегающей в грунте газовой трубы, что спровоцировало обширную утечку газа и его последующее проникновение через подземные коммуникации в помещения многоквартирного дома, в связи с чем произошёл взрыв бытового газа с последующим обрушением конструкций.





ЧП произошло 16 мая 2017 года. В результате взрыва 4 человека погибли, 11 человек пострадали. Юрослава Бабаян приговорили к 5 годам колонии общего режима, Юрия Бабаян – к 5 годам условно, а Владимира Лексункина - к 5,5 годам в колонии общего режима. Напомним, дом на проспекте Университетском, как не подлежащий восстановлению, снесли, его бывших жильцов расселили. На месте трагедии разбили сквер.





Менеджер склада торговой компании, отец двоих детей Виталий Бельченко проведет 9 лет и 11 месяцев в колонии строгого режима за то, что в упор расстрелял человека за громкую музыку. Такой приговор по этому резонансному делу весной 2019 года вынес Волжский городской суд. Преступление было совершено рано утром 30 сентября 2018 года напротив дома №180 по проспекту Ленина в Волжском. Бельченко проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент он услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, мужчина вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду. Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, он произвел из травматического пистолета два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, а затем уехал к маме. В момент убийства Бельченко тоже был пьян. Свою вину он полностью признал, написал явку с повинной.





Известные в определенных кругах люди - Александр Геберт и Виталий Брудный также стали уголовниками в 2019 году. 17 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии строгого режима получил Геберт за подстрекательство к убийству влиятельного в Волгограде бизнесмена Сергея Брудного. Это громкое преступление было совершено 21 мая 2014 года в центре города.





Киллер выстрелил в Брудного и нанес ему смертельное ранение в шею. Геберту удавалось долгое время скрываться от российского правосудия за рубежом, но его поймали и этапировали в Россию. Другие фигуранты этого уголовного дела были осуждены к длительным срокам еще в 2015 году и сейчас отбывают наказание.





Брат убитого Сергея Брудного - Виталий Брудный был осужден к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на влиятельного в городе бизнесмена Владимира Поташкина. Признано доказанным, что в конце мая 2014 года Виталий Брудный, действуя из мести за убийство брата, объединил в преступную группу несколько человек. Для убийства Владимира Поташкина - коммерсанта и чемпиона Европы по кикбоксингу, члены ОПГ приобрели огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, а также изготовили самодельное взрывное устройство. В течение нескольких месяцев соучастники преступления вели скрытое наблюдение за Поташкиным, чтобы узнать подробности его образа жизни. В конце августа самодельное взрывное устройство было размещено у подъезда многоквартирного дома, в котором проживал коммерсант. Однако Поташкин прибыл к дому не один, поэтому наблюдавшие за ним приняли решение не приводить взрывное устройство в действие. Второй раз Поташкина попытались ликвидировать, разместив самодельное взрывное устройство вблизи его автомобиля, припаркованного у входа в Волгоградский государственный цирк. Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку водитель коммерсанта переставил автомобиль на другое парковочное место, а взрывное устройство было обнаружено и передано сотрудникам правоохранительных органов. Третье покушение на Поташкина произошло 1 марта 2016 года возле здания "Царицынской оперы" в Краснооктябрьском районе. Когда бизнесмен выходил из спортзала в него выстрелили из снайперской винтовки. Снайпер вел огонь, находясь на чердаке дома напротив. Владимира Поташкина пуля ранила в шею, но он выжил.





Напомним, что сам Поташкин в 2018 году был осужден за вымогательство 3 миллионов рублей у коммерсанта Сергея Родионова и причинении ему легкого вреда здоровью во время драки в ресторане "Houdini". Поташкина приговорили к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.





Интересная новость пришла в ноябре 2019 года из Волгоградского областного суда. Бывшего председателя облсовпрофа Вячеслава Кобозева по ходатайству его адвоката за хорошее поведение досрочно выпустили из колонии, где он отбывал наказание за мошенничество в особо крупном размере, присвоение и растрату вверенного имущества, подделку официальных документов, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и хранение боеприпасов. Напомним, что несколько лет назад это было очень скандальное дело о махинациях с профсоюзной собственностью. Кобозева в 2014 году приговорили к 9 годам колонии общего режима.



